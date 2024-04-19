Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mayısta elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapmayacaklarını açıkladı. Doğalgaz desteğiyle ilgili de konuşan Bayraktar, "Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 11:03
Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar açıkladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamarda bulundu.

Bakan Bayraktar, mayıs ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi. Ücretsiz doğalgaz desteğiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bayraktar, "Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir" dedi.

Bakan Bayraktar’ın açıklamaları şöyle:

DOĞALGAZ DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

"Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir. Maliyetleri belli ölçüde de karşılamamız gerekecek. Burada imkanlarımız dahilinde yapılabilecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz.

MAYIS AYINDA ZAM YOK

87-88 dolara gelen bir petrol fiyatı var. Doğalgazda yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Bunlardan bağımsız olmamız söz konusu değil. En uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz çabası içindeyiz. Biz yaşanan seçim süreçlerini geçirdik buna rağmen nisanda zam yapılmadı. Mayısta da zam beklentisi gözükmüyor. Ama gelişmelere göre, piyasadaki durumlara göre bunları değerlendireceğiz."


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