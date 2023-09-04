Elektrikli arabaların üretimi durabilir

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:25

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:25

Metale olan talep arttıkça dünya, lityum kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bazı analistlere göre bu kıtlık, çok yakın bir gelecekte, 2025 gibi kısa bir sürede gerçekleşebilirken, diğerleri ise daha uzun bir zaman diliminde ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

ÇİN'İN ELEKTRİKLİ ARAÇ TALEBİ ARZI AŞIYOR

Bir Fitch Solutions araştırma birimi olan BMI, 2025 yılına kadar bir lityum arz açığı olacağını tahmin edenler arasında bulunuyor. Çin'in lityum talebinin arzı aşmasının bu açığın ana sebebi olduğunu belirten BMI, Çin'in elektrikli araçlara yönelik lityum talebinde büyük bir artış öngörüyor. Ancak bu artışa karşılık Çin'in lityum arzının yetersiz kalacağını vurguluyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun tahminlerine göre, 2030 yılına kadar küresel lityum talebinin 3 milyon metrik tonun üzerine çıkacağı öngörülüyor. Elektrikli araç satışlarının hızla artması bu talep artışının ana nedeni olarak görülüyor.

Lityum endüstrisi için bu talep artışının arzı karşılayamayabileceğini belirten Deutsche Bank'ın lityum ve temiz teknoloji hisse senedi araştırma direktörü Corinne Blanchard, "Temelde lityum endüstrisi için bir kıtlık olduğuna inanıyoruz. Elbette arzın artacağını tahmin ediyoruz, ancak talep çok daha hızlı bir şekilde artacak" dedi.