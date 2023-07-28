Elektrikli araç sektöründe rekor... 700 km menzilli elektrikli araçlar geliyor

Yayınlanma: 28.07.2023 - 14:57

Güncelleme: 28.07.2023 - 16:48

Şirketten yapılan açıklamaya göre, STLA Medium Platformu, pazarın merkezindeki farklı araçlara ve güç-aktarma konfigürasyonlarında kullanılmak üzere esnek olacak şekilde tasarlandı ve uzun bir menzil sunuyor.

STLA'nın kullanılacağı C ve D segmentleri, 2022'de 35 milyon adet satışa ulaştı. Bu da aynı yıl tüm dünyada satılan 78,5 milyon aracın neredeyse yarısı anlamına geliyor. Stellantis markaları, farklı platformlar ve segmentlerde 26 araç modeli sunuyor. Stellantis, Avrupa'dan başlamak üzere dünya genelindeki farklı fabrikalarda STLA Medium Platformu'nda yılda 2 milyona kadar araç üretmeyi hedefliyor.

TAMAMEN YENİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, ''Bu, 2025 yılına kadar elektrikliye geçiş ve yazılıma 30 milyar Euro yatırım yaparak desteklediğimiz, temiz, güvenli ve ulaşılabilir ulaşım çözümü için 2 yılı aşkın bir süredir uyguladığımız yenilikçi yaklaşımın ürünü.

STLA Medium Platformu, müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünler sunarak 2038 yılına kadar net 0 karbona doğru ilerlerken uzun süredir devam eden ulaşım varsayımlarına tamamen yeni bir yorum getiriyor'' ifadelerini kullandı.

STLA Medium, 2021 EV Günü'nde aktarılan, şirketin gelecekteki ürünlerinin temelini oluşturan ve Stellantis Dare Forward 2030 stratejik planının hedeflerine ulaşmada önemli bir rol üstlenen 4 küresel BEV platformundan ilkini temsil ediyor.

Plan, 2030'a kadar Avrupa'da tamamı binek otomobil batarya elektrikli araç (BEV) satış karmasına ve ABD'de yarısı binek otomobil ve yarısı hafif ticari BEV satış karmasına ulaşmayı hedefliyor. Dare Forward 2030, 2021 ölçümlerine kıyasla 2030'a kadar CO2'yi yarıya indirmeyi ve kalan emisyonların tek haneli yüzde telafisi ile 2038'e kadar net sıfır karbona ulaşmayı amaçlıyor.

STLA MEDIUM PLATFORMU

STLA Medium Platformu, 'Performans Paketi'yle 700 kilometrenin üzerinde menzil ile sınıfının en iyi değerini sunarken, 'Standart Paket' WLTP normuna göre 500 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor.

98 kWsa faydalı enerji ile STLA Medium, sınıfının en iyi tekerlekler arası enerji seviyesini sunuyor. 400 volt elektrik mimarisi ile STLA Medium, sınıfının en iyi enerji verimliliği ve şarj süresi dışında, sürüş deneyimini iyileştiren şarj ve hizmet ekosistemine bağlantı sağlayacak. Platform, uygulamaya bağlı olarak 100 kilometrede 14 kWsa tüketim değeriyle enerji verimliliğinde sınıfının en iyisi olarak öne çıkıyor.

Ayrıca kullanıcı, dakikada 2,4 kWsa hız ile bataryayı yüzde 20'den yüzde 80'e 27 dakikada şarj edebiliyor. STLA Medium platformuna sahip araçlar dünya genelinde satılacak. Güç aralığı 160 ile 285 kW arasında olacak. Ayrıca, arkada ikinci bir elektromotor ile önden çekiş veya dört tekerlekten çekiş seçenekleri sunulacak.

ESNEK KULLANIM

Gövde tipleri binek otomobil, crossover ve SUV tipi araçları içerecek. Ayrıca, STLA Medium esnekliği ile Stellantis tasarımcılarına önemli niteliklerde (2 bin 700-2 bin 900 mm arasında aks mesafesi, 4,3-4,9 metre arasında toplam uzunluk, arazi becerileri için 220 mm'nin üzerinde yerden yükseklik ve platform tasarımını tamamlayıcı olarak 750 mm çapa kadar tekerlekler) araçlar geliştirme özgürlüğü sağlıyor.