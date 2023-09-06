Elektrikli araçlar çağ atlıyor! Hareket halinde kablosuz şarj...

Siemens ve Mahle gibi büyük teknoloji şirketlerinin ortak yatırım yaptığı "Kablosuz Güç Transferi Görev Gücü" adlı bir girişim kuruldu. Girişim elektrikli araçların kablosuz ve hareket halinde şarj edilebilmesi konusunda çalışacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 18:21
Elektrikli araçlar çağ atlıyor! Hareket halinde kablosuz şarj...
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Elektrikli araçların kablosuz şarj teknolojisi, birçok büyük oyuncunun katılımıyla daha da gelişiyor. CharIN, Siemens, WiTricity ve Mahle tarafından başlatılan "Kablosuz Güç Transferi Görev Gücü" adlı yeni bir girişim, bu teknolojinin dünya çapında uyumlu hale getirilmesini amaçlıyor. Girişim elektrikli araçlar için endüktif şarj çözümlerini standart hale getirme amacı güdüyor.

CharIN, bu görev gücünün özellikle "araç üreticileri ve kablosuz şarjın daha yaygınlaşmasını engelleyen standardizasyon eksikliklerini" gidermeyi amaçladığını belirtiyor. Çalışmalara bu ay içinde başlanmış ve katılımcılar, elektrikli mobilite ortamında kablosuz güç aktarım teknolojisinin başarılı bir şekilde entegrasyonunu ve kullanımını sağlayacak çözümler üretecekler.

Özellikle statik bir 11 kW şarj sistemine odaklanıyor ve hareket halindeki araçların şarj edilmesi için değil, park halindeyken şarj edilmesi için tasarlanmış.

Katılımcılar arasında Siemens, Mahle ve WiTricity gibi büyük isimler bulunuyor. Siemens, Haziran 2022'de WiTricity'den hisse satın alarak kablosuz şarj teknolojisinin gelişimine yatırım yapmıştı. WiTricity ise uzun süredir çeşitli otomobil üreticileri ile çalışarak bu teknolojiyi geliştirmeye odaklanmış durumda.

Bu tür girişimler, elektrikli araçlar için kablosuz şarjın yaygınlaşmasını hızlandırarak gelecekte daha fazla kullanıcıya ulaşmasına katkı sağlayabilir.


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