Elektrikli araçlar otomobil perakendeciliğini değiştirdi

21 Aralık 2022 Çarşamba, 16:12

Ernst & Young (EY) Mobilite Tüketici Endeksi (MCI 2022) Araştırması, elektrikli araçlar segmentindeki yükselişin dijital otomobil perakendeciliğini şekillendirdiğini gösterdi.

EY açıklamasına göre, uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY, MCI 2022 araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

EY Mobilite Tüketici Endeksi 2022, dijital otomobil perakendeciliğinin gelişimini, hem fiziksel deneyim merkezleri hem de gelişmiş deneyimsel teknolojiler aracılığıyla özellikle elektrikli araçların yükselişini yönlendirdiğini gösteriyor.

Elektrikli araçların yükselişinin otomobil satın alma deneyiminin şekillenmesindeki rolünü de ortaya koyan araştırmaya göre, tüm otomobil tüketicilerinin 3'te 2'sinden fazlası olası satın alma sürecinde bilgi toplamak için uygulamalar, web siteleri ve sosyal medya gibi dijital kanalları kullanıyor.

Araştırma, gelecekte otomobil satın alma deneyiminin tüketiciler tarafından hâlâ istenen kişiselleştirilmiş bileşenlerle çevrimiçi, çevrimdışı ve sanal ögelerin kusursuz birleşiminden oluşacağını ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, günümüzde en fazla öne çıkan yeni teknolojiler, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve "metaverse"yi içeriyor.

Pazarda var olan üreticilerin çoğu, sundukları elektrikli araç modelleri için özel deneyim merkezleri oluştururken pazara sonradan dahil olan ve sadece elektrikli araç üreten de sundukları olağanüstü deneyimlerle çıtayı yükseltiyor.

FİZİKSEL ETKİLEŞİMİN ÖNEMİ

MCI 2022'ye göre, tüm otomobil müşterilerinin yüzde 57'si, elektrikli araç müşterilerinin ise yüzde 60'ı bir sonraki arabalarını bir bayiden almayı planladıklarını söylüyor. Halihazırda sadece fiziksel müşteri deneyimi sunan bayiler, fiziksel ve çevrimiçi deneyimi birlikte sunan müşteri deneyimi merkezlerine dönüşüyor.

Araştırma, tüketicilerin satın alma yolculuklarının en azından belirli kısımlarında hızlı ve kullanışlı dijital araçlardan yararlanmaya giderek daha sıcak baktıklarını da ortaya koyuyor.

Tüketicilerin yüzde 60'ından fazlası, bir test sürüşü rezervasyonu yapmaya ya da almayı düşündükleri yeni bir otomobilin fiyatını çevrimiçi olarak araştırmaya sıcak baktıklarını söylüyor.

Satın almayı düşündükleri otomobili özelleştirmek için ise çevrimiçi uygulamaları kullanacaklarını söyleyen tüketicilerin oranı yaklaşık yüzde 50.

Çevrimdışı kanallara ek olarak çevrimiçi kanalların kullanılması sektör genelinde artık genel bir standart haline gelirken yüz yüze deneyim, müşteri yolculuğu sürecinde önemini koruyor.

MCI 2022, tüketicilerin dijital öncelikli bir deneyim ararken, uzman bayi personeli ile kişisel etkileşimin sağladığı güvenceden de vazgeçmiyor.

Araştırmaya göre, tüm otomobil tüketicilerinin yüzde 60'ından fazlası satın alma öncesi ve satın alma aşamalarında bayi ziyaretini tercih ederken, yüzde 63'ü ise bilgi toplamak için bayi etkileşimini tercih ediyor.

Yine aynı oranla, yüzde 63'ü aracı fiziksel olarak bir bayi aracılığıyla deneyimlemeyi tercih ettiğini belirtiyor. Yeni otomobil müşterilerinin yüzde 64'ü, aracı internetten ziyade bir bayiden satın almayı tercih ediyor.

800 MİLYAR DOLARLIK FIRSAT

Tüketiciler, giderek daha fazla çevrimiçi satın alma işlemi gerçekleştirmeyi beklerken, aradıkları deneyimlerin niteliği ve doğası da değişiyor. Birçok elektrikli araç üreticisi, satın alma deneyimini geliştirmek için açtıkları teknoloji destekli deneyim merkezlerinde AR ve VR teknolojilerini kullanıyor.

Bu merkezler, söz konusu teknolojiler aracılığıyla otomobillerin teknik özelliklerini ve yeni modellerini sergilemenin yanı sıra sanal test sürüşü ve sanal fabrika turu gibi deneyimler sunabiliyor.

Markaların, 2024 yılına kadar sanattan medyaya, imalattan gayrimenkule kadar çok çeşitli sektörler arasında 800 milyar dolar tutarında iş fırsatı yaratacağı tahmin edilen en yeni ve kapsamlı sürükleyici deneyimi olan "metaverse"e hazırlıklı olma çabaları da dikkati çekiyor.

"MÜŞTERİLER, DİJİTAL DENEYİM TERCİH EDİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Mobilite yöneticisi Serdar Altay, EY Mobilite Tüketici Endeksi 2022 Araştırması'nın, günümüzde tüketicilerin tüm sektörlerde kesintisiz bir dijital müşteri yolculuğu talep ettiğini, otomobil tüketicilerinin de buna dahil olduğunu gösterdiğini belirtti.

Sadece elektrikli araç müşterileri değil, genel otomobil müşteri kitlesinin de hızla dijitalleştiğini ortaya koyan araştırmaya göre, markaların, yüksek satışlar yapmak için en iyi ürüne, en yetenekli satış elemanlarına ve en rekabetçi anlaşma ve bağlantılara sahip olmanın yeterli olmadığının farkında olduğunu aktaran Altay, şunları kaydetti:

TEKNOLOJİ ODAKLI DENEYİM MERKEZİ

"Kimin en iyi çevrimiçi veya sanal deneyime sahip olduğu, satın alma yolculuğunda müşteriye kimin en iyi deneyimi sunabileceği de başarının temel belirleyici ölçütleri arasındaki yerini alıyor.

Otomobil müşterileri, dijital öncelikli bir deneyim tercih ediyor, ancak bunu kişisel etkileşimin sağladığı güven ve uzman satış personeli ile çevrimiçi etkileşimi de içeren bir deneyim olarak talep ediyor.

Yeni teknolojilerin kullanıldığı deneyim merkezleri otomotiv markalarına ve bayilerine fiziksel stok bulundurma zorunluluğunu, maliyetleri ve ihtiyaç duyulan fiziksel alanı da azaltıyor.

MCI 2022, en iyi müşteri deneyiminin, çevrimiçi, çevrimdışı ve sanal ögelerin kusursuz bir dijital birlikteliği ile sağlanabileceğini gösteriyor.

Yarının liderleri, tüketicilere bekledikleri sorunsuz satın alma deneyimini, seçtikleri ortam aracılığıyla hâlâ ihtiyaç duydukları fiziksel temas noktalarıyla sunanlar olacak."