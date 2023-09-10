Elektrikli araçların fiyatı düşmeye devam edecek!

Yayınlanma: 10.09.2023 - 17:12

Güncelleme: 10.09.2023 - 17:12

Elektrikli araç teknolojisi, çevre dostu bir ulaşım çözümü sunarken, batarya maliyetleri uzun süre elektrikli araçların daha yaygın hale gelmesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak görüldü. Ancak son gelişmeler, elektrikli araçların geleceğinin daha parlak olduğunu gösteriyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN BATARYA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Interestingengineering'in haberinde yer alan bilgilere göre pazar araştırma şirketi TrendForce'un Ağustos ayında yayınladığı raporda, elektrikli araçlarda ve enerji depolamada kullanılan batarya fiyatları yüzde 10'luk bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, özellikle elektrikli araç talebinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Reuters tarafından yayınlanan rapora göre, yılın geri kalanında bu fiyat düşüşünün devam etmesi bekleniyor.

DÜŞÜŞÜN SEBEPLERİ

Bu ani batarya fiyatı düşüşünün arkasındaki nedenler çeşitli olabilir. İşte bazı ana faktörler:

Teknolojik İlerlemeler: Batarya teknolojilerindeki ilerlemeler, üretim maliyetlerinin düşmesine yol açtı. Özellikle katı hal batarya teknolojisinin geliştirilmesi, maliyetleri büyük ölçüde azaltabilir. Çevresel Teşvikler: Birçok ülke, çevresel nedenlerle elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla sübvansiyonlar ve teşvikler sunuyor. Bu teşvikler, elektrikli araç batarya fiyatlarının düşmesine yardımcı oluyor. Artan Rekabet: Daha fazla şirket, elektrikli araç üretimine giriş yaparken, rekabet artıyor. Bu da müşterilere daha fazla seçenek sunuyor ve fiyatları rekabetçi kılıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN BATARYA FİYATLARI NE KADAR?

Elektrikli araç batarya fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Genellikle, kWh başına maliyet cinsinden ifade edilirler. 2021 yılında, lityum iyon pillerin kWh başına maliyeti 100 ila 200 dolar arasına düştü. Bu, önceki yıllara göre önemli bir düşüşü temsil ediyor.

Katı hal bataryaları gibi geleceğin batarya teknolojileri, daha yüksek maliyetlere sahip olabileceği düşünülse de, teknolojinin ilerlemesiyle maliyetler de düşmeye devam ediyor.

TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN FİYATI

Türkiye'de döviz kurlarının sürekli olarak artmasından dolayı elektrikli araç fiyatlarının ne durumda olacağına dair bir tahmin bulunmuyor. Ancak geçen günlerde Tesla yurt dışında elektrikli araç modellerinde indirime gitmişti. Bu indirim Türkiye'ye yansımadı.