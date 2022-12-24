Kanada'dan elektrikli araç düzenlemesi

24 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00

Kanada hükümeti, 2035'ten itibaren yalnızca sıfır emisyonlu binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satılmasına izin verme hedefini uygulamak için resmi olarak düzenlemelere başlıyor.

Başlangıçta, 2026'dan itibaren en az yüzde 20'lik bir elektrikli otomobil kotası zorunlu olacak.





Düzenlemeler 31 Aralık 2022'de Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 75 günlük bir istişare dönemi başlayacak. Kanada'da satışa yeni araç sunan otomobil üreticileri ve ithalatçıların, araçlarının giderek artan bir yüzdesini sıfır emisyonlu araçlar olarak sunmaları gerekecek.

İlkbaharda planlanan sıfır emisyonlu araç kotası ara aşamaları, 2026'dan itibaren en az yüzde 20, 2030'dan itibaren en az yüzde 60 ve 2035'ten itibaren yüzde 100 olarak açıklanmıştı.

Henüz ayrıntılarına değinilmemiş olmakla birlikte Kanada hükümeti sıfır emisyonlu araç kapsamına yalnızca pilli elektrikli ve yakıt hücreli araçları değil, aynı zamanda belirli bir elektrikli menzil sunan plug-in hibrit araçları da alıyor.

Söz konusu kurallar, acil durum araçlarını ise hariç tutuyor.

Kanada hükümeti ayrıca 2027 yılına kadar 85 bin şarj istasyonu inşasını desteklemeyi de taahhüt etti.



