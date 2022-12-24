Kış aylarında üşüyen dostlarımız kaputun altında olabilir

24 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00

Yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde etkisini artırarak soğuyan havalar dolayısı ile sokakta yaşayan kedilerin araç motorlarının bulunduğu sıcak bölümlerde ısınmaya çalıştığına şahit oluyoruz.

Özellikle yeni park edilen içten yanmalı motora sahip bir aracın mevcut motor sıcaklığından faydalanan kediler alt motor muhafazasında bulunan boşluklardan yararlanıp bu kısımlarda konaklayabiliyor. Bu durum kimi zaman fark edilmeyip üzücü sonuçlar doğurabiliyor.

Böyle bir duruma sebebiyet vermemek için yapılabilecekler ise sırayla:

Aracı kullanmadan önce motor kaputunu açıp göz ile kontrol etmek etmek,

Göremediğimiz bazı bölümlerde saklanmış olabilecek dostlarımızı sesle çağırmak,

Araçlarımızın kornasını çalmak,

Kayış kısımlarını iyice kontrol ettikten sonra çalıştırdığımız araç ile hemen sürüşe başlamayıp tampon arasında ya da göremediğimiz bir başka kısımda bulunan bir dostumuz varsa bulunduğu bölümden çıkması için zaman vermek.

Bu esnada yanında bir kişi olanlar için en uygun olan ise gerekli kontrolleri yaptıktan sonra kaput açık bir şekilde aracı çalıştırıp diğer kişinin ise bu esnada kısa bir süre daha kontrole devam etmesi ve ardından yol çıkmak olacaktır.