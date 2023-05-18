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Elon Musk geri adım attı: Tesla reklam verecek

Dünyanın en popüler iş insanlarından biri olan Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla şirketi ilk defa reklam vereceğini açıkladı.

Reuters
Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:10
Elon Musk geri adım attı: Tesla reklam verecek
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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Tesla'nın CEO'su Elon Musk tarafından dün hissederlar toplantısı düzenlendi. ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleşen toplantıda Musk şirket ile ilgili birçok yeni bilgi paylaştı. Bu bilgiler arasında Tesla'nın artık reklam vereceği de yer aldı. 

"REKLAMDAN NEFRET EDİYORUM"

Musk 2019 yılında Twitter hesabı üzerinden "Reklamdan nefret ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Musk reklama para harcamak yerine "ürünü daha mükemmel hale getirmek" için kullandıklarını belirten bir tweet atmıştı. Ancak Musk sözünden geri dönerek artık Tesla'nın reklam vereceğini belirtti. Musk bu kararı almalarının nedeni olarak ise açıklamasında "Potansiyel müşteriler Tesla'ların uygun fiyatından ve işlevselliğinden haberleri yok" ifadelerini kullandı. 

Musk ayrıca "Sanırım reklamın harika olduğunu ve herkesin bunu kullanmasını gerektiğini söylemeliyim" dedi. 


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