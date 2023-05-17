Tesla fiyatlarına döviz zammı
Tesla'nın Türkiye'de geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı Model Y fiyatlarına zam geldi. Teslimatların ise 2024 yılına dek uzadığı belirtildi.
Tesla, Türkiye'ye nisan ayında resmen giriş yaptı. Mayıs ayında ise güncel fiyat listesi açıklandı. Buna göre, araç fiyatlarına zam geldi.
Peki düzenleme sonrası Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı Türkiye'de 1 milyon 664 bin 349 lira oldu.
Önceki listede ise Model Y'nin başlangıç fiyatı 1 milyon 563 bin 246 TL'ydi.
Tesla Model Y almak isteyen kullanıcıların ise bugünden itibaren sipariş verdikleri takdirde en az 2024 yılının ocak-mart arası dönemine kadar bekleyeceği de öğrenildi.
Bu sipariş edilen modelin fiyatı ise teslimat sürecindeki fiyata göre değişecek.
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