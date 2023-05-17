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Tesla fiyatlarına döviz zammı

Tesla'nın Türkiye'de geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı Model Y fiyatlarına zam geldi. Teslimatların ise 2024 yılına dek uzadığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 16:49
Tesla fiyatlarına döviz zammı
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Tesla, Türkiye'ye nisan ayında resmen giriş yaptı. Mayıs ayında ise güncel fiyat listesi açıklandı. Buna göre, araç fiyatlarına zam geldi.

Peki düzenleme sonrası Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı Türkiye'de 1 milyon 664 bin 349 lira oldu.

Önceki listede ise Model Y'nin başlangıç fiyatı 1 milyon 563 bin 246 TL'ydi.

Tesla Model Y almak isteyen kullanıcıların ise bugünden itibaren sipariş verdikleri takdirde en az 2024 yılının ocak-mart arası dönemine kadar bekleyeceği de öğrenildi.

Bu sipariş edilen modelin fiyatı ise teslimat sürecindeki fiyata göre değişecek.


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