Emekçinin bütçe isyanı

21 Kasım 2021 Pazar, 02:00

TL’deki büyük değer kaybı ve artan enflasyonla maaşları hızla eriyen emekçi, Meclis’te görüşmeleri devam eden bütçede revizyon yapılmasını, ağustosta imzalanan memur toplusözleşmesinin yenilenmesini istedi.

TL’de yüzde 33’e varan değer kaybı yaşandığını, elektrik, doğalgaz, akaryakıt, şeker ve gıdaya zam üstüne zam geldiğini hatırlatan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, yoksulluk sınırının 10 bin TL, açlık sınırının da 3 bin 100 TL’yi aştığını belirtti.

3600 EK GÖSTERGE

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını vurgulayan Bozgeyik şöyle devam etti:

“Bir an önce ağustosta Memur-Sen ile hükümet arasında imzalanan sözleşmenin güncellenmesi gerekiyor. Kayıplar giderilmeli. Gerçek enflasyon yüzde 40’a dayandı. Gelecek yıl yapılacak yüzde 5+7’lik zammın emekçilerin ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değil. Yılbaşından bu yana maaşlarda 120 dolara yakın kayıp var.”

Ayrıca 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme yapılması gerektiğini belirten Bozgeyik, “EYT konusunda önce ‘çalışma var’, sonra ’yok’ diyorlar. Devlet ciddiyetiyle uymayan açıklamalar var. Ayrıca OHAL sonlandı ancak 375 sayılı KHK’ye eklenen 35 madde ile işten çıkarmalar, sürgünler devam ediyor. 375 kaldırılmalı. Zaten 657 sayılı yasada soruşturmaların nasıl yürütüleceği açıkça ifade edilmiş” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise son bir yılda dört kişilik bir ailenin zorunlu harcamalarının aylık bazda 1747 lira arttığını, buna karşın memur maaşının enflasyon farkı dahil 734 lira zamlandığını, böylece maaşlardaki aylık erimenin 1013 lira olduğunu vurguladı.

REFAH PAYI OLMALI

Alım gücündeki düşüşün özellikle dar ve sabit gelirli aileleri zorladığına işaret eden Kahveci, enflasyon farkı ödemesinin de maaşlardaki erimeye çare olmadığına işaret etti. Kayıpların karşılanması için ek zam talebinin bir an önce yaşama geçirilmesini talep eden Kahveci, refah payı uygulamasının yürürlüğe konulmasını da istedi.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ: HÜKMÜ KALMADI

Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık, ağustosta imzalanan toplusözleşmeyle verilen zam ile piyasa koşulları arasında büyük fark oluştuğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: “Ocakta maaşlara zam yapılmadan önce yeniden sözleşme masasına oturulması, maaş zamlarının güncellenmesi gerekiyor. Yandaş Memur-Sen ile hükümetin imzaladığı sözleşmenin hükmü kalmadı. Enflasyon artık günlük olarak değişiyor. Fiyat artışları karşılanamaz hale geldi. Bütçede yeni bir düzenleme yapılmalı. Bu ücretlerle ayakta kalabilmek mümkün değil. Ortada bir ücret yok çünkü.”