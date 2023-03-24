Emekli aylıklarında yeni düzenleme! Kök maaş ayrıntısı: Zam dönemi hesaplama nasıl olacak?

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 14:48

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 14:55

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 7 bin 500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacağını duyurdu.

Kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan emekliler, maaşları bu rakama ulaşana kadar yapılacak zamları, kök maaşlarına eklenecek şekilde alacak.

NTV'nin aktardığı habere göre; örneğin kök maaşı 5 bin 500 lira olan bir emekliye, temmuz ayında yüzde 30 zam yapıldı diyelim. Bu zam 7 bin 500 lira üstünden değil 5 bin 500 lira üstünden yansıtılacak.

Emeklinin kök maaşı yüzde 30 zam sonrası 7 bin 150 TL olacak. Ancak en düşük maaş 7 bin 500 TL olduğu için yine 7 bin 500 TL maaş almaya devam edecek. Aradaki farkı Hazine karşılayacak.

Yani emekliye 7 bin 500 liranın üzerine yüzde 30 zam yapılıp 9 bin 750 lira maaş verilmeyecek.

Ancak diyelim en düşük maaş temmuzda 8 bin liraya yükseltildi. Yüzde 30 zam sonrası kök maaşı 7 bin 150 lira olan emekli 8 bin lira maaşa hak kazanacak.

En düşük emekli maaşı, 1500 liradan 2500 liraya, sonra 3500 liraya yılbaşında da 5500 liraya çıkarılmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kanun gereği temmuz ve ocak aylarında enflasyon farkı kadar zam alıyorlar. Memeru emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyorlar.