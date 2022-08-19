Emekli hekimler arasındaki maaş eşitsizliği dikkat çekiyor: 'Çok çalışana az ücret'
Kamuda çalışırken oradan ayrılıp özel sektöre geçen ve buradan emekli olan bir doktor, kendisinden daha az kamuda çalışan ve kamudan emekli olan bir doktora göre neredeyse yarısı kadar ücret alabiliyor.
Kamuda yıllarca çalışan doktorlar, kamudan ayrılarak özel sektörde çalışıp buradan emekli olmaları durumunda emekli maaşları yarı yarıya kesiliyor.
Kamuda daha kısa süre çalışıp buradan emekli olan doktorların ise emekli maaşları ayrılanlara göre daha yüksek oluyor. Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Metehan Akbulut, ortaya çıkan tabloyu adaletsizlik olarak yorumladı. Cumhuriyet’e konuşan Akbulut, “İşyeri hekimliğine ya da özel sektöre geçen hekimlerin eline sırf son 3.5 yılında SSK’li ya da BAĞ-KUR’lu olarak çalıştığı için devlet memuru olarak kendisinden daha az çalışan birine göre çok daha düşük (toplamda üçte bir) ücret geçmektedir. Bu nasıl eşitlik, nasıl adalet ve nasıl hukuk anlayışı” diye sordu.
"ASGARİ DÜZEYİNDE"
Emekli hekimler arasındaki ayrımın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dikkat çeken Akbulut, “Ben 22 yıl kamuda çalıştım, son 3 yıl işyeri hekimliği yaptım. Şu anda işçi emeklisi olarak gözüktüğüm için benim emekli maaşım 7 bin lira. Eşim 20 yıl kamuda çalıştı, 18 bin lira alıyor. Arada korkunç bir fark var. Kamuda daha fazla çalışıp yüzde yüz daha düşük maaş alan çok arkadaşımız var” dedi. Akbulut, emekli hekimlerin büyük bir bölümünün maaşlarının çok düşük olduğunu vurgulayarak SSK ve BAĞ-KUR’dan emekli hekimlerin büyük bir kısmının asgari ücret düzeyinde maaş aldığına vurgu yaptı. Akbulut, “Örneğin hâkimler emekli olduktan sonra avukatlık yapıyor ancak emekli maaşları kesilmiyor” dedi.
"EK ÖDEME VERİLMİYOR"
Son yapılan düzenleme ile emekli sandığından emekli hekimlere yapılan ek ödemelerin miktarlarının biraz daha artırıldığını ifade eden Akbulut “BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlere ise bu ek ödeme zaten hiç verilmemektedir. Bu durum adil olmadığı gibi bütün sosyal güvenlik kurumları birleştirilmişken emekli hekimler arasında yapay ayrımlar da yaratmaktadır. AKP iktidarı, hekimler arasında çok ciddi bir ayrım yapmakta ve çok adaletsiz davranmaktadır. Başta emekliler olmak üzere bütün hekimlerle birlikte adalet ve eşitlik mücadelesi yürüteceğiz, bu haksız ve adaletsiz uygulamaya karşı çıkmaya devam edeceğiz” dedi.
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