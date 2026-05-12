Emekli maaşlarının bayram öncesinde yatırılıp yatırılmayacağı konusu yurttaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? 2026 Mayıs ayı emekli maaşları erken yatacak mı?

MAYIS AYI EMEKLİ MAAŞI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

2026 Mayıs ayı emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), önceki bayram dönemlerinde olduğu gibi ödeme takvimini öne çekebiliyor. Bu nedenle emeklilerin gözleri yeni yapılacak duyuruya çevrilmiş durumda.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında emekli maaşlarını alır.