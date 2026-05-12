Türkiye'nin portresi değişiyor: Geniş aile kavramı tarih oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “İstatistiklerle Aile, 2025” bültenini yayımladı. Veriler, Türkiye’de hane yapısının küçüldüğünü, tek kişilik hane oranının arttığını ve yaşlı nüfusun hane içindeki payının yükseldiğini ortaya koydu.

Açıklamada, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından çalışmaların “Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035)” kapsamında sürdürüleceği belirtildi. Bu çerçevede her yıl mayıs ayının son haftasının “Milli Aile Haftası” olarak kutlanacağı ifade edildi.

ORTALAMA HANE BÜYÜKLÜĞÜ DÜŞTÜ

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğü 2008 yılında 4 kişi iken 2025 yılında 3,08 kişiye geriledi.

En yüksek ortalama hane büyüklüğü 4,84 kişi ile Şırnak’ta kaydedildi. Şırnak’ı 4,63 kişi ile Şanlıurfa ve 4,43 kişi ile Batman izledi. En düşük değer ise 2,49 kişi ile Tunceli oldu.

TEK KİŞİLİK HANELER ARTIYOR

Tek kişilik hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 13,9 iken 2025 yılında yüzde 20,5’e yükseldi.

Geniş ailelerden oluşan hanehalklarının oranı ise aynı dönemde yüzde 16,7’den yüzde 13,5’e geriledi. Tek çekirdek ailelerin oranı da yüzde 67,4’ten yüzde 62,7’ye düştü.

TEK EBEVEYNLİ HANELERDE ARTIŞ

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanelerin oranı 2014’te yüzde 7,6 iken 2025’te yüzde 11,3’e çıktı.

Bu grupta anne ve çocuklardan oluşan haneler yüzde 8,5, baba ve çocuklardan oluşan haneler ise yüzde 2,8 oranında hesaplandı.

YAŞLI NÜFUSUN HANE İÇİNDEKİ PAYI ARTIYOR

Türkiye’de 2025 yılında hanelerin yüzde 26,1’inde 65 yaş ve üzeri en az bir birey bulunduğu tespit edildi. Tek başına yaşayan yaşlı fert sayısı 1 milyon 836 bin 496’ya yükseldi.

Tek kişilik hanelerin yüzde 33,2’sini tek başına yaşayan yaşlı bireyler oluşturdu. Bu grubun yüzde 73,5’ini kadınlar oluşturdu.

0-17 YAŞ GRUBUNDA ÇOCUK BULUNAN HANELER

Türkiye’de hanelerin yüzde 41,9’unda 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu açıklandı. En yüksek oran yüzde 68,2 ile Şanlıurfa, en düşük oran ise yüzde 27,3 ile Tunceli oldu.

AKRABA EVLİLİĞİ ORANI YÜZDE 3

2025 yılında resmi evlilikler içinde akraba evliliği oranı yüzde 3 olarak kaydedildi. 2010 yılında bu oran yüzde 5,9 seviyesindeydi.

Akraba evliliklerinin en yüksek olduğu il yüzde 16,9 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise yüzde 0,4 ile Kütahya ve Edirne oldu.

YAŞAM MEMNUNİYETİNDE AİLE ÖNDE

Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre bireylerin yüzde 69’u en büyük mutluluk kaynağı olarak ailesini gösterdi. Bunu çocuklar ve diğer aile bireyleri takip etti.

BOŞANMALAR VE ÇOCUKLAR

2025 yılında 193 bin 793 çift boşanırken 191 bin 371 çocuk velayet düzenlemelerinden etkilendi. Çocukların yüzde 74,6’sının velayeti anneye verildi.

YOKSULLUK VE KONUT VERİLERİ

Gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre yoksulluk oranı 2025’te yüzde 20,6 oldu. Geniş ailelerin yüzde 27,1’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Konut sahipliği oranı yüzde 57,1, kiracılık oranı ise yüzde 27 olarak kaydedildi.

Ayrıca nüfusun yüzde 28,8’i sızdıran çatı, nemli duvar ve benzeri konut sorunlarıyla karşılaştı.