Emekliler Haftası’nda, ay sonunu getiremeyen 13.7 milyon emekliye zam değil düş kırıklığı

01 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Türk-İş’in açıkladığı 6 bin 391 TL’lik açlık sınırının yarısının altında, 2 bin 500 TL maaş alan milyonlarca emeklinin umutla beklediği zam kararı “düş kırıklığı” yarattı. 3600 ek gösterge, öğrenci affı gibi düzenlemeler içeren torba teklif dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Emekliler Haftası’na denk gelen toplantıya, “en düşük emekli maaşı” eleştirileri damga vurdu.

İLK ÖNERİ 3 BİN TL

İktidar, mevcutta 2 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşını 3 bin TL’ye yükseltmek istedi. Muhalefetin örneklerle ortaya koyduğu eleştirilere karşın en düşük emekli maaşı ancak 3 bin 500 TL’ye yükseltildi. Milyonlarca emeklinin geçim umudunu yıkan bu kararın alındığı gün, emekli milletvekili maaşının 27 bin TL’ye çıkarılması dikkat çekti. Teklifin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, maddenin “ibretlik”, emekli maaşının da yetersiz olduğunu vurguladı.

LOKANTA HESABI

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da “vicdansızlık” olarak tanımladığı düzenlemeyi, “Bir kira olmuş 4 bin lira, 5 bin lira; faturalar geliyor 2 bin lira, 3 bin lira” sözleriyle eleştirdi, Paylan, 13 milyon üzerinde emeklinin hepsinin gözünün üzerlerinde olduğunu kaydederek “2 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşını Saray’dan gelen düzenleme 3 bin lira yapmayı öneriyor, 500 lira vermeyi öneriyor en düşük emekli maaşına. Şurada dört kişi yemeğe gitsek 500 lira hesap gelir. 500 lira zam diye, müjde veriyorsunuz” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da zammın emekli için bir anlamı olmadığını belirterek “Günlük 17 TL sadaka veriliyor. Sadaka, bayram fitresi bile değil. Resmi verilere göre enflasyon yüzde 73.5’e ulaşmış, ENAG’a göre yüzde 160 seviyesinde. 500 TL’nin hiçbir anlamı yok” dedi. Ağbaba, son bir yılda ekmeğe yüzde 101, yumurtaya yüzde 125, makarnaya yüzde 163, peynire yüzde 188 zam geldiğini anımsatarak “Emekliye verilen 1100 TL bayram ikramiyesini artırmak aklınıza gelmedi mi? Keşke biraz zam verseydiniz, onlar da torununa, çoluğuna çocuğuna biraz harçlık verebilmiş olsalardı” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, emeklilere yapılan zammın “utanç verici” olduğunu söyledi.

"ASGARİYE ENDEKSLENSİN"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da 20 bin 818 lira olarak açıklanan yoksulluk sınırını anımsatarak “Emeklileri yine açlığa mahkûm ediyorsunuz. Ekmek 5 liralara çıktı” diye konuştu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise en düşük emekli maaşının asgari ücrete endekslenmesini önerdi.