Emeklilerden yeni sendika!

Emeklilerin sosyal medyada oluşturdukları, “Emekliler Türkiye Meclisi” sendikalaşma kararı aldı. Oluşum, kasımda programına son şeklini verip aralıkta başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 24.08.2023 - 03:00
Emeklilerden yeni sendika!
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16.2 milyon emekliyi tek bir emekliler sendikası çatısı altında birleştirmeyi hedeflediklerini bildiren Emekliler Türkiye Meclisi Koordinasyonu, hiçbir siyasi parti veya siyasal oluşumla ilgileri bulunmadığını dile getirdi ve “Ortak paydamız, önce insan ve sonra emekli olmak. Bizi küçük parçalara bölmek isteyenlere inat bizler emeklilerin birliğini savunacağız” dedi.


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