Emeklinin ‘açlık’ isyanı: TÜİK’i protesto ettiler

30 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Yaklaşık 13 milyon emeklinin gözü, yeni yılda açıklanacak maaş zamlarında. Maaşları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesapladığı enflasyona göre belirlenecek olan emekliler, bu hesaplamaya güvenmiyor.

Birleşik Emekliler Sendikası’nın çağrısıyla toplanan emekliler, dün TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. TÜİK’in enflasyon verilerini iktidarın talimatları doğrultusunda açıkladığını söyleyen Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül, “Askıda ekmek ve pazar artığı toplamak istemiyoruz” dedi.

Emeklilerin yıllar içinde alım gücü kaybı yaşadığını vurgulayan Şengül, “2002’de asgari ücret 184 TL iken en düşük emekli maaşı 257 TL idi, yine 2002 yılında en düşük emekli maaşı ile yaklaşık dokuz adet çeyrek altın alınabiliyorken bugün iki tane çeyrek altın alınabiliyor” diye konuştu.

Şengül, “Bize 3 bin 500 TL ile bir ay sağlık, barınma ve beslenme ihtiyacınızı karşılayın diyenlere bu emekli maaşıyla siz bir ay geçinin diyoruz. Emekliler olarak askıda ekmek ve pazar artığı toplamak istemiyoruz” dedi.

"ETİ VİTRİNDE GÖRÜYORUZ"

Basın açıklaması sonrası, eyleme katılan emekliler sorunlarını dile getirdi. Kira zammını karşılayamadığını söyleyen emekli yurttaş Aysel Lüle, “Kızımın yanına taşındım. Üç bin 600 TL maaş alıyorum, ev sahibim 6 bin TL kira istiyor. Önceden insanlar emekli olunca ev alabiliyordu. Biz ise eti ancak vitrinlerde görüyoruz. Onurlu bir şekilde yaşam sürebileceğimiz bir ücret istiyoruz” diye konuştu.

Faturalar yüzünden doğalgazı açmaya korktuğunu belirten Sultan Aydanoğlu ise şunları söyledi: “Yabancı emekliler gelip Türkiye’yi karış karış geziyor. Biz oturduğumuz semti dahi gezemiyoruz.”

ÜCRETLER ARTIRILSIN

Emekliler taleplerini şu şekilde sıraladı:

- En düşük emekli maaşı yeni açıklanacak asgari ücret oranına yükseltilsin. Bu taban ücreti olsun ve üzerine enflasyon farkı uygulansın.

- Bayramlarda verilen 1100 TL bayram harçlıklarının ismi ikramiye olarak değiştirilsin ve bu rakam asgari ücret oranına yükseltilsin.

- Sağlıkta katkı payı kaldırılsın.