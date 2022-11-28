SGK'den uygulama: Emekli olursam ne kadar maaş alırım?
EYT yasasına göre, 1999 öncesi sigortalı olan yurttaşlar emeklilik hakkı kazanacak. Emekli olunca ne kadar maaş alacaklarını araştıran kişiler ise SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli maaşı hesaplama robotu' sayesinde şimdiden emekli maaşlarını görüntüleyebiliyor.
Ocak ayında yapılacak zamlar sonucunda yeni emekli maaşı fiyatları merak ediliyor. Ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) da en çok merak ettiği konuların başında 'olası emekli maaşı miktarı' geliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Yeni uygulamayla birlikte emekli olunduğu zaman alınacak maaş miktarı kolayca görüntülenebiliyor.
EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.
EMEKLİ OLURSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?
SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.
4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;
T.C Kimlik numarası,
SSK Sicil Numarası,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgileri.
'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.
4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.
4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:
Doğum tarihi,
Cinsiyet,
4A çalışma süresi
Başlangıç ve bitiş tarihi.
Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.
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