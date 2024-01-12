Emeklinin gözü torbada

Yayınlanma: 12.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 03:34

Hükümet yılsonunda memur emeklilerine yüzde 49.25, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 37.5 zam oranı açıklamıştı. Yetersiz bulunan artışlara gelen tepkiler üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda çalışma yürütülüyor. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından oranlar kabinede görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onay vermesi halinde çalışma yaşamıyla ilgili bu değişiklikler Meclis’e sunulacak olan “torba yasa teklifine” eklenecek. İşverenlere işçi başına 700 lira asgari ücret desteği de torbada yer alacak. Meclis’e sunulacak torba yasa teklifinin içerisinde en düşük aylıklarla ilgili düzenleme olması da bekleniyor.

Bir diğer düzenleme ise EYT’lilerin “kademeli emeklilik” talebi. Ancak ekonomi yönetimi bu düzenlemeye şimdilik sıcak bakmıyor. Ancak son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceğine dikkat çekiliyor.