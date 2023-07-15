İktidarın kök maaş oyunu: Emekliye sıfır zam!

Yayınlanma: 15.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.07.2023 - 03:00

İçerisinde evli ve çocuklu memur maaşını 22 bin liraya çıkaran, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapan düzenlemelerin de yer aldığı “torba teklif” önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Emekliler büyük hüsrana uğradı. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın emekli maaşlarına da yansıtılması talebi iktidar tarafından kabul edilmedi. Emeklinin zam oranı yüzde 25’te kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ilişkin 18. maddede MHP’nin çekimser kalması ise dikkat çekti. Yine prim düzenlemesi de yapılmadı. Daha çok prim ödeyenle daha az prim ödeyen arasındaki adaletsizlik devam etti. Yüzde 25’lik zamlar da kök maaşlara yapılacak. Eğer kök maaşa gelen zamma karşın aylık 7 bin 500 lirayı aşmıyorsa emekli yine 7 bin 500 lirayı almaya devam edecek. Yani bir anlamda “sıfır zam” almış olacak. Kök maaşı 7 bin 500 lirayı aşana kadar da bu böyle sürecek.

(Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu)



AYLIKLAR ERİDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, emeklinin uğradığı büyük mağduriyeti araştırdı. Bakırlıoğlu’nun yaptığı hesaplamaya göre, 2003’te en düşük memur maaşı, asgari ücretin 2.6 katı kadarken temmuzda yapılacak yüzde 86’lık zamla birlikte ancak 1.9 katı olacak. En düşük memur maaşı 22 bin lira olurken en düşük memur emeklisinin maaşı 9 bin 876 lirada kalacak. Aradaki fark 12 bin lirayı geçiyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıkları arasındaki fark iyice açıldı. Memur emeklisine, memur maaşının yüzde 45’i kadar aylık bağlanacak. Oysa 2003’te en düşük memur emekli maaşı en düşük memur maaşının yüzde 92’siydi. Bu rakam 2005’te yüzde 103’e kadar çıkmıştı. AKP iktidarı boyunca düşerek yüzde 45’e geriledi. Çiftçi Bağ-Kur en düşük emekli aylığı 2003’te asgari ücretin 1.16 katıydı. Bugün ise 0.65 katı. Esnaf Bağ-Kur en düşük emekli aylığı 2003’te asgari ücretin 1.59 katıydı. Bugün 0.65 katı. En düşük memur emekli aylığı 2003’te asgari ücretin 2 katıydı. Bugün 0.86 katı. 2003 yılında en düşük işçi emeklisi aylığı asgari ücretin 1.47 katıydı. Bugün 0.65 katı.