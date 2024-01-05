En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklileri için dikkat çeken kulis: 'Planlar hazırlandı Şimşek'e sunulacak'

Yayınlanma: 05.01.2024 - 13:37

Güncelleme: 05.01.2024 - 13:45

Yeni yılda geçerli olacak memur ve emekli zammı belli oldu. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zam alacak. Memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık 12 puanlık fark "Zam oranında artış olur mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Ekonomi yönetiminin bu yönde bir çalışma yaptığı belirtiliyor.

"ÇALIŞMA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA SUNULUCAK"

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in aktardığı kulis bilgisine göre, bütçe imkanları zorlanmadan ve enflasyonla mücadele programına zarar vermeden adım atılması için çalışma yürütülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı çalışmada alternatifli planlar hazırlandı. Bu çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Çalışmada ücreti 7 bin 500 liraya tamamlanan emeklilerle ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Düzenleme yasa gerektiriyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir.

Emekliler arasındaki zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme geliyordu. Ancak aradaki fark 1-2 puan düzeyindeydi.