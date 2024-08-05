En az 140 TL’lik taban fiyat isteyen üreticiler yollara döküldü, destek istedi: Çiftçi eylemleri büyüyor

Yayınlanma: 05.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.08.2024 - 04:00

Tarımın her alanında isyan çığlıkları yükseliyor. Çay, fındık, buğday ve domatesten sonra bu kez de Antep fıstığı üreticileri eylemde. Maliyetleri yüzde 100 artmasına rağmen geçen yıl 100 TL’ye satılan boz Antep fıstığının bu yıl 105 TL’ye satılmasına, bu fiyatın daha da düşürülmek istenmesine tepki gösteren çiftçiler, tüccarların anlaşarak fiyatları aşağıya çektiğini belirterek Gaziantep’in Nizip ilçesinde traktörleri ile eylem yaptı. “Çiftçiyi tüccarın insafına terk etmeyin” diyen çiftçiler, fıstıkta da taban fiyat olmasını ve bu yıl en az 140 TL fiyat belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye fıstık üretiminde dünyada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Temmuz ayında baklava yapımında kullanılan “boz” fıstığın hasadını yapan üreticiler hasada başladı. Bu yıl rekolte beklentisi 300 bin ton civarında.

Fıstık verim olarak çiftçinin yüzünü güldürse de fiyat açısından beklentileri karşılayamadı, çiftçiler sokaklara döküldü, traktörleri ile yol kapatıp iktidara seslendi.

Gaziantep Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, fıstığın iki yılda bir ürün verdiğini belirterek şunları söyledi: “Geçen sene 80-100 TL’den satılan fıstık, maliyetler yüzde 100 artmışken bu sene 105 TL’den satılıyor. Bu sene tahmini 300 bin ton rekolte olur. Rekolte yüksek ama maliyetler çok arttı. Fiyatlar düştü. Çiftçi para kazanamıyor.”

DAHA DA DÜŞÜRECEKLER

Eylemdeki çiftçilerden Bekir Bozdağ ise “Tüccarlar aralarında anlaştılar ve fiyat düşürdüler. Büyük ihtimalle pazartesi de 90 liraya düşürecekler. Tüccar çiftçiden alıyor fıstığı, tartıyor. Fıstığı kavlatma aşamasında fiyat açıklıyor. Çiftçinin fıstığı geri isteme şansı yok. Çünkü işlem görmüş oluyor. Yani 3-5 tüccarın eline kalmış durumdayız. Biz çay ve fındık gibi Antep fıstığında da taban fiyat uygulanmasını istiyoruz. TMO’dan en az 140 lira alım fiyatı bekliyoruz” dedi. Rekolte iyi olsa da boş oranının arttığını da belirten Bozdağ, “Geçen sene 170 bin ton olan fıstığın boş oranı yüzde 5’di. Bu sene 300 bin ton bekliyoruz fakat boş oranı yüzde 30-40 olacak” diye konuştu.

Eyleme katılan bir diğer çiftçi Sedat Demir ise şunları söyledi: “Fıstık üreticisine üvey evlat muamelesi yapılıyor. Ucuza mahsul satmayacağız. Fıstığı kendimiz ambarlayıp kendimiz tutacağız. Bu sefer tüccarların dönmesini bekleyeceğiz.”

Nizipli çiftçi Ali Yılmaz ise şöyle konuştu: “Tüccar artık fıstık almak yerine parayı faize yatırıyor. Bir de su olmadığı için verimli üretim olmayınca işler iyice sarpa sarıyor.”