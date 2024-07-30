1,5 ton fıstık çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 1,5 ton Antep fıstığı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 17:23
1,5 ton fıstık çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1,5 ton Antep fıstığı bulundu.

Yapılan araştırmalarda fıstığın TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazideki ağaçlardan çalındığı belirlendi. Hırsızlıkla ilgili S.Z. ile F.Z. gözaltına alındı.


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