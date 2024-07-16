Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:44

Güncelleme: 16.07.2024 - 12:44

Emekliye ek zam için harekete geçildiği bir süredir gündemdeydi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, ek zam oranını açıkladı. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ek zam hangi emeklileri kapsıyor?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu. Kulislerde konuşulan rakam ise en düşük aylığın 12 bin TL olması yönündeydi. Kök maaşı 8 bin lira altında olanların maaşlarına ek zam yapılacak.

EK ZAM RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

AKP kurmaylarının çalışmaya kısa süre içerisinde son şeklini vermesi bekleniyor. Düzenleme önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na daha sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Bu sürecin ardından yeni emekli maaşı ve en düşük emekli maaşı açıklanacak.