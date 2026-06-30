Kars'ta ekmeğe zam geldi: Yeni fiyat belli oldu

Kars’ta fırıncı esnafının artan maliyetleri gerekçe göstermesiyle hazırlanan yeni ekmek fiyat tarifesi yürürlüğe girdi. Buna göre kentte daha önce daha düşük fiyattan satılan ekmek, artık 15 TL’den tüketiciye sunulacak.

MALİYET ARTIŞLARI FİYATLARA YANSIDI

Fırıncı esnafı; un, maya, elektrik, doğalgaz, işçilik ve diğer üretim giderlerindeki artışların fiyat güncellemesini zorunlu hale getirdiğini belirtti. Bu kapsamda yeni tarife uygulanmaya başlandı.

yurttaşLAR ZAM KARŞISINDA TEPKİLİ

Özellikle dar gelirli aileler, emekliler ve sabit gelirle geçinen yurttaşlar, temel gıda ürünü olan ekmeğe yapılan zammın bütçelerini daha da zorladığını ifade etti. Yurttaşlar, son dönemde art arda gelen zamların yaşam maliyetini yükselttiğini ve ekmeğin bile erişimi zor bir ürüne dönüştüğünü dile getirdi.

FİYAT OLUŞUMUNA İLİŞKİN TEPKİLER

Kentte bazı yurttaşlar, ekmek fiyatlarının belirlenme sürecinde maliyet artışlarının doğrudan satış fiyatına yansıtılmasına tepki gösterdi. Üreticilerin maliyet baskısını anladıklarını ifade eden bazı yurttaşlar ise çözümün sürekli zam olmadığını savundu.

YENİ TARİFE YÜRÜRLÜKTE

Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte Kars’ta ekmek 15 TL’den satılmaya başlanırken, önümüzdeki dönemde unlu mamullerin diğer kalemlerinde de fiyat artışı olup olmayacağı takip ediliyor.