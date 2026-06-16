Otomotiv piyasasında mayıs bilançosu: En çok hangi otomobil markası tercih edildi?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre, mayıs ayında trafiğe 159 bin 623 yeni taşıt kaydedildi. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 34 milyon 361 bin 85'e ulaştı.

MAYISTA EN FAZLA OTOMOBİL VE MOTOSİKLET KAYDI YAPILDI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobiller oluştururken, motosikletlerin payı yüzde 37,2 oldu. Kamyonetler yüzde 11, traktörler yüzde 1,7, kamyonlar yüzde 1,6, minibüsler yüzde 0,5, otobüsler yüzde 0,4 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1 pay aldı.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 75 bin 851 olarak gerçekleşti.

TAŞIT KAYITLARINDA AYLIK VE YILLIK DÜŞÜŞ

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,3 azaldı. Aylık bazda en yüksek düşüş yüzde 38,3 ile özel amaçlı taşıtlarda görüldü.

Geçen yılın aynı ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 24,1 geriledi. Yıllık bazda en büyük düşüş yüzde 50,9 ile traktörlerde kaydedildi. Motosiklet kayıtları yüzde 37, otomobil kayıtları ise yüzde 12,9 azaldı.

TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISI 34,3 MİLYONU GEÇTİ

Mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyon 361 bin 85 oldu.

Toplam taşıtların yüzde 51,8'ini otomobiller oluştururken, motosikletlerin payı yüzde 21,4, kamyonetlerin payı yüzde 14,5 olarak hesaplandı. Traktörler yüzde 6,8, kamyonlar yüzde 3, minibüsler yüzde 1,6, otobüsler yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,3 pay aldı.

752 BİNİN ÜZERİNDE TAŞIT EL DEĞİŞTİRDİ

Mayıs ayında toplam 752 bin 150 taşıtın devri gerçekleştirildi.

Devri yapılan taşıtların yüzde 66,9'unu otomobiller oluştururken, kamyonetler yüzde 14,5, motosikletler yüzde 11,6 ve traktörler yüzde 3 pay aldı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİL MARKALARI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 75 bin 851 otomobil arasında en yüksek payı yüzde 16,4 ile Renault aldı.

Renault'u yüzde 10,3 ile Volkswagen, yüzde 7,5 ile Hyundai ve yüzde 6,7 ile Toyota takip etti.

Listede ayrıca Peugeot yüzde 5,7, TOGG yüzde 5,2, Skoda yüzde 4,9 ve Fiat yüzde 4,8 pay aldı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 768 BİN TAŞIT KAYDI YAPILDI

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 azalarak 767 bin 999 oldu.

Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 19,5 artışla 22 bin 837'ye yükseldi. Böylece ocak-mayıs döneminde trafikteki toplam araç sayısı 745 bin 162 adet arttı.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAYI ARTIYOR

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 otomobilin yüzde 40,7'si benzinli, yüzde 32,2'si hibrit, yüzde 18,4'ü elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 0,9'u LPG'li araçlardan oluştu.

Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 786 bin 370 otomobilin yüzde 32,2'si dizel, yüzde 31'i benzinli, yüzde 29,5'i LPG'li, yüzde 4,6'sı hibrit ve yüzde 2,5'i elektrikli araçlardan oluştu.

EN ÇOK GRİ RENK TERCİH EDİLDİ

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen renk gri oldu.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,9'u gri, yüzde 25,6'sı beyaz, yüzde 11,6'sı siyah ve yüzde 9,9'u mavi renkli araçlardan oluştu.

Motor hacmi bakımından ise en yüksek pay yüzde 32,7 ile 1300 cc ve altı otomobillerde gerçekleşti. Bu grubu yüzde 16,1 ile 1401-1500 cc ve yüzde 13,3 ile 1501-1600 cc motor hacmine sahip otomobiller izledi.