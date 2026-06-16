Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyat listesi...

ABD ile İran arasında 107 gündür devam eden müzakerelerin ardından barış mutabakatı imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın elektronik ortamda imzalanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Trump, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren tamamen ticari gemi trafiğine açılacağını duyurdu.
PETROL FİYATLARINDA GERİLEME YAŞANDI
Jeopolitik gerilimin azalmasıyla birlikte küresel petrol piyasalarında düşüş hız kazandı. Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde referans olarak kullanılan Brent petrolün varil fiyatı 82,92 dolara geriledi.
Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 80,72 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından yurt içinde motorin fiyatlarında da indirim yapıldı.
MOTORİNE 1,23 TL İNDİRİM
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uluslararası ürün fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorin grubunda fiyat güncellemesine gidildi.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1,23 TL indirim uygulandı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin: 63,08 TL
- Motorin: 65,24 TL
- LPG: 31,99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin: 62,93 TL
- Motorin: 65,09 TL
- LPG: 31,39 TL
ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 64,05 TL
- Motorin: 66,35 TL
- LPG: 31,97 TL
İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 64,32 TL
- Motorin: 66,64 TL
- LPG: 31,79 TL
Petrol fiyatlarındaki seyrin devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.