En zengin 500 kişinin toplam serveti ne kadar? Birçok ülkeyi geride bıraktılar!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 13:29

Güncelleme: 02.01.2025 - 13:29

Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetinin toplamı 10 trilyon doları geçti. Teknoloji milyarderleri kazançlarıyla dikkat çekerken, Trump'ın seçim zaferiyle hükümete dahil olan Musk’ın serveti de büyük bir artış gösterdi.

TEKNOLOJİ MİLYARDERLERİ KAZANÇLARIYLA ZİRVEDE

Teknoloji hisselerindeki güçlü yükseliş, Larry Ellison, Jeff Bezos, Michael Dell gibi isimlerin servetlerini artırırken, sekiz büyük teknoloji şirketi bu yıl 600 milyar dolardan fazla kazandı.

TRUMP'IN DESTEĞİ MUSK’IN SERVETİNİ KATLADI

Donald Trump’ın seçim zaferi, Elon Musk’ın servetinin 213 milyar dolar artmasına yardımcı oldu. Musk’ın serveti 442,1 milyar dolara yükseldi ve Bezos ile arasındaki fark tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

BORSADAKİ YÜKSELİŞ ZENGİNLERİ DESTEKLEDİ

Tesla, Meta ve Nvidia gibi "Muhteşem Yedili" şirketlerinin performansı, S&P 500 Endeksi'nin yüzde 24 değer kazanmasına katkı sağladı ve dünyanın en zenginlerinin servetini artırdı.

TRUMP’IN ZAFERİ KRİPTO VARLIKLARDA YÜKSELİŞİ TETİKLEDİ

Trump’ın zaferi, Bitcoin’i 100.000 doların üzerine taşıyarak dijital varlıklarda tarihi bir artış sağladı. Kripto milyarderlerinin servetleri hızla büyüdü.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNİN SERVETİNİN BOYUTU

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, 2024’ün başında 9,8 trilyon dolara ulaşan zenginlerin toplam serveti, Almanya, Japonya ve Avustralya'nın toplam GSYİH'sına yakın büyüklükte.