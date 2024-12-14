TÜİK verileri açıkladı: Türkiye'nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen illeri belli oldu

Yayınlanma: 14.12.2024 - 16:34

Güncelleme: 14.12.2024 - 16:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 12 Aralık'ta yaptığı paylaşım ile 2023 yılına ilişkin İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla raporunu kamuoyuna sundu.

GSYH, belirli bir dönemde yurt içinde üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin toplam değerini gösteriyor.

TÜİK, il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye geneli 2014 yılında kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla 26 bin 624 TL’den 2023 yılında 311 bin 110 TL’ye yükseldi.

Bu rakam dolar bazında ise 12 bin 178 dolardan, 13 bin 243 dolara çıktı.

O İLLER ORTAYA ÇIKTI

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada ilk 5 sırada yer alan iller, Kocaeli (21 bin 985 dolar), İstanbul (21 bin 741 dolar), Ankara (18 bin 655 dolar), Tekirdağ (17 bin 99 dolar) ve İzmir (15 bin 369 dolar) oldu.

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada son 5 sırada yer alan iller ise Muş (5 bin 634 dolar), Bitlis (5 bin 550 dolar), Şanlıurfa (4 bin 971 dolar), Ağrı (4 bin 706 dolar) ve Van (4 bin 598 dolar) olarak açıklandı.

Haber Global’den Emrecan Demirel’in haberine göre; İstanbul'un "tarım, ormancılık, balıkçılık" ve diğer hizmet faaliyetleri dışında kalan tüm faaliyetlerde en yüksek payı aldığı raporda, il bazında GSYH büyüme hızı pozitif ve negatif olan şehirler dikkat çekti.

İşte Türkiye'nin en hızlı zenginleşen 10 ili:

Şırnak

2022: 5,254 - 2023:7,555

Değişim: Yüzde 44-2,301 dolar

Ağrı

2022: 3,337 - 2023:4,706

Değişim: Yüzde 41 - 1,369 dolar

Van

2022: 3,275 - 2023: 4,598

Değişim: Yüzde 40 - 1,324 dolar

Siirt

2022: 4,785 - 2023:6,702

Değişim: Yüzde 44- 1,917 dolar

Kars

2022: 4,712 - 2023: 6,545

Değişim: Yüzde 39 - 1,833 dolar

Malatya

2022: 5,646 - 2023: 7,794

Değişim: Yüzde 38 - 2,148 dolar

Adıyaman

2022: 4,780 - 2023: 6,564

Değişim: Yüzde 37 -1,784 dolar

Bitlis

2022: 4,077 - 2023: 5,550

Değişim: Yüzde 36- 1,473 dolar

Erzurum

2022: 5,416 - 2023: 7,365

Değişim: Yüzde 36 -1,949 dolar

Hakkari

2022: 5,075 - 2023: 6,861

Değişim: Yüzde 35 - 1,785 dolar

İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen 10 ili:

Artvin

2022: 9,867 - 2023: 9,620

Değişim: Yüzde -2, -247 dolar

Zonguldak

2022: 9,563 - 2023: 9,937

Değişim: Yüzde 4 - 375 dolar

Uşak

2022: 8,851 - 2023: 9,689

Değişim: Yüzde 9 - 838 dolar

Kırıkkale

2022: 10,105 - 2023: 11,191

Değişim: Yüzde 11 - 1,086 dolar

Tekirdağ

2022: 15,296 - 2023: 17,099

Değişim: Yüzde 12 - 1,803 dolar

Bayburt

2022: 5,908 - 2023: 6,606

Değişim: Yüzde 12 - 699 dolar

Gaziantep

2022: 8,725 - 2023: 9,880

Değişim: Yüzde 13 - 1,155 dolar

Denizli

2022: 9,456 - 2023: 10,803

Değişim: Yüzde 14 - 1,347 dolar

Kırşehir

2022: 7,938 - 2023: 9,140

Değişim: Yüzde 15 - 1,202 dolar

Mardin

2022: 6,220 - 2023: 7,236

Değişim: Yüzde 16 - 1,015 dolar