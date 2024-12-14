TÜİK verileri açıkladı: Türkiye'nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen illeri belli oldu
TÜİK'in açıkladığı veriye göre yıllık gayrisafi yurt içi hasıla büyüme hızı ekside ve artıda olan şehirler belli oldu. Bu sayede Türkiye'nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen illeri de ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 12 Aralık'ta yaptığı paylaşım ile 2023 yılına ilişkin İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla raporunu kamuoyuna sundu.
GSYH, belirli bir dönemde yurt içinde üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin toplam değerini gösteriyor.
TÜİK, il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye geneli 2014 yılında kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla 26 bin 624 TL’den 2023 yılında 311 bin 110 TL’ye yükseldi.
Bu rakam dolar bazında ise 12 bin 178 dolardan, 13 bin 243 dolara çıktı.
O İLLER ORTAYA ÇIKTI
Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada ilk 5 sırada yer alan iller, Kocaeli (21 bin 985 dolar), İstanbul (21 bin 741 dolar), Ankara (18 bin 655 dolar), Tekirdağ (17 bin 99 dolar) ve İzmir (15 bin 369 dolar) oldu.
Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada son 5 sırada yer alan iller ise Muş (5 bin 634 dolar), Bitlis (5 bin 550 dolar), Şanlıurfa (4 bin 971 dolar), Ağrı (4 bin 706 dolar) ve Van (4 bin 598 dolar) olarak açıklandı.
Haber Global’den Emrecan Demirel’in haberine göre; İstanbul'un "tarım, ormancılık, balıkçılık" ve diğer hizmet faaliyetleri dışında kalan tüm faaliyetlerde en yüksek payı aldığı raporda, il bazında GSYH büyüme hızı pozitif ve negatif olan şehirler dikkat çekti.
İşte Türkiye'nin en hızlı zenginleşen 10 ili:
Şırnak
2022: 5,254 - 2023:7,555
Değişim: Yüzde 44-2,301 dolar
Ağrı
2022: 3,337 - 2023:4,706
Değişim: Yüzde 41 - 1,369 dolar
Van
2022: 3,275 - 2023: 4,598
Değişim: Yüzde 40 - 1,324 dolar
Siirt
2022: 4,785 - 2023:6,702
Değişim: Yüzde 44- 1,917 dolar
Kars
2022: 4,712 - 2023: 6,545
Değişim: Yüzde 39 - 1,833 dolar
Malatya
2022: 5,646 - 2023: 7,794
Değişim: Yüzde 38 - 2,148 dolar
Adıyaman
2022: 4,780 - 2023: 6,564
Değişim: Yüzde 37 -1,784 dolar
Bitlis
2022: 4,077 - 2023: 5,550
Değişim: Yüzde 36- 1,473 dolar
Erzurum
2022: 5,416 - 2023: 7,365
Değişim: Yüzde 36 -1,949 dolar
Hakkari
2022: 5,075 - 2023: 6,861
Değişim: Yüzde 35 - 1,785 dolar
İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen 10 ili:
Artvin
2022: 9,867 - 2023: 9,620
Değişim: Yüzde -2, -247 dolar
Zonguldak
2022: 9,563 - 2023: 9,937
Değişim: Yüzde 4 - 375 dolar
Uşak
2022: 8,851 - 2023: 9,689
Değişim: Yüzde 9 - 838 dolar
Kırıkkale
2022: 10,105 - 2023: 11,191
Değişim: Yüzde 11 - 1,086 dolar
Tekirdağ
2022: 15,296 - 2023: 17,099
Değişim: Yüzde 12 - 1,803 dolar
Bayburt
2022: 5,908 - 2023: 6,606
Değişim: Yüzde 12 - 699 dolar
Gaziantep
2022: 8,725 - 2023: 9,880
Değişim: Yüzde 13 - 1,155 dolar
Denizli
2022: 9,456 - 2023: 10,803
Değişim: Yüzde 14 - 1,347 dolar
Kırşehir
2022: 7,938 - 2023: 9,140
Değişim: Yüzde 15 - 1,202 dolar
Mardin
2022: 6,220 - 2023: 7,236
Değişim: Yüzde 16 - 1,015 dolar
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