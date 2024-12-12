Forbes 2024'ün en zengin kadınlarını açıkladı: Bu kadınların serveti dudak uçuklatıyor!

7 - MIRIAM ADELSON: 35.7 MİLYAR DOLAR

Miriam Adelson, 2021 yılında 87 yaşında hayatını kaybeden kumarhane şirketi Las Vegas Sands'in eski CEO'su ve başkanı Sheldon Adelson'ın dul eşidir. Kendisi ve ailesi şu anda Singapur ve Makao'da kumarhaneleri bulunan New York Borsası'nda işlem gören kumar imparatorluğunun yarısından fazlasına sahip. Las Vegas Sands, 2022 yılında Vegas Strip'teki Venetian Resort ve Sands Expo ve Kongre Merkezi'ndeki varlıklarını Apollo Global ve Vici Properties'e 6,25 milyar dolara sattı. 2023'ün sonlarında Mark Cuban'dan Dallas Mavericks NBA takımının çoğunluk hissesini satın aldı. Uzun zamandır hem Sheldon'la birlikte hem de onun ölümünden sonra Cumhuriyetçi Parti'nin mega bağışçısı olarak bilinen Adelson, Donald Trump'ın en önemli destekçilerinden biri.