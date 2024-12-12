Forbes 2024'ün en zengin kadınlarını açıkladı: Bu kadınların serveti dudak uçuklatıyor!
Her yıl güncellenen net servetleriyle dünyanın en zenginleri listesi değişiyor. Forbes, 2024 yılında net servet olarak dünyanın en zengin 10 kadınını açıkladı.
2024 yılında dünyanın en zengin insanları listesi yenilenirken ilk 10 arasına yeni bir isim katılmadı. Henüz dünyanın en zengin 10 insanı arasında bir kadın yok. İşte, Forbes'in 2024 dünyanın en zengin kadınları listesindeki kadınlar ve net servetleri...
10 - GINA RINEHART: 30.7 MİLYAR DOLAR
Avustralya'nın en zengin vatandaşı Gina Rinehart servetini demir cevheri üzerine kurdu. Demir cevheri araştırmacısı Lang Hancock'un kızı olan Rinehart, ölen babasının mali açıdan sıkıntıda olan şirketi Hancock Prospecting'i yeniden inşa etti ve 1992'de şirketin yönetim kurulu başkanı oldu. Hancock'un en büyük varlığı, 2015 yılında Asya'ya sevkiyata başlayan Roy Hill madencilik projesidir.
9 - MACKENZIE SCOTT: 32.5 MİLYAR DOLAR
MacKenzie Scott, hayırsever, yazar ve 25 yıl evli kaldığı Amazon kurucusu Jeff Bezos'un eski eşidir. 2019'daki boşanmalarının bir parçası olarak, çevrimiçi perakendecide %4 hisse aldı. Mayıs 2019'da Twitter'dan boşanma şartlarını duyurduktan kısa bir süre sonra, ömrü boyunca servetinin en az yarısını bağışlayacağına söz veren Bağış Sözleşmesini imzaladı. Scott, Yield Giving adlı internet sitesinde 2.300'den fazla kâr amacı gütmeyen kuruluşa bağışladığı 17,3 milyar doların (Amazon hisselerinin %53'ü) ayrıntılarını paylaşıyor.
8 - RAFAELA APONTE-DIAMANT: 33 MİLYAR DOLAR
Dünyanın en büyük nakliye şirketi MSC'de Rafaela Aponte-Diamant ve eşi Gianluigi'nin her biri yüzde 50'şer hisseye sahip. Rafaela, Gianluigi ile ilk kez 1960'lı yıllarda İtalya'nın Capri adasına yaptığı bir seyahatte tanışmıştı. O dönemde Gianluigi gemi kaptanıydı. 1970 yılında 200 bin dolar krediyle bir gemi satın alarak denizcilik sektörüne birlikte adım attılar. MSC ayrıca tatil gezileri (MSC Cruises), iç lojistik (Medlog) ve liman operasyonları (Terminal Investment Limited) alanlarında da faaliyet göstermektedir.
7 - MIRIAM ADELSON: 35.7 MİLYAR DOLAR
Miriam Adelson, 2021 yılında 87 yaşında hayatını kaybeden kumarhane şirketi Las Vegas Sands'in eski CEO'su ve başkanı Sheldon Adelson'ın dul eşidir. Kendisi ve ailesi şu anda Singapur ve Makao'da kumarhaneleri bulunan New York Borsası'nda işlem gören kumar imparatorluğunun yarısından fazlasına sahip. Las Vegas Sands, 2022 yılında Vegas Strip'teki Venetian Resort ve Sands Expo ve Kongre Merkezi'ndeki varlıklarını Apollo Global ve Vici Properties'e 6,25 milyar dolara sattı. 2023'ün sonlarında Mark Cuban'dan Dallas Mavericks NBA takımının çoğunluk hissesini satın aldı. Uzun zamandır hem Sheldon'la birlikte hem de onun ölümünden sonra Cumhuriyetçi Parti'nin mega bağışçısı olarak bilinen Adelson, Donald Trump'ın en önemli destekçilerinden biri.
6 - ABIGAIL JOHNSON: 37.1 MİLYAR DOLAR
Abigail Johnson, 2014 yılında babasının yerine Fidelity Investments'ın CEO'su olarak görev yaptı ve 2016'dan bu yana da şirketin başkanlığını yürütüyor. Büyükbabası Edward Johnson II, 1946 yılında Boston merkezli yatırım fonu devini kurdu. Haziran 2024 itibarıyla toplam değeri 5,5 trilyon dolar olan takdirî varlıkları yöneten firmanın tahmini %28,5 hissesine sahiptir. Kripto para birimlerini benimseyen Johnson, 2018 yılında Fidelity ile kurumsal yatırımcıların Bitcoin, Ether ve Litecoin saklama ve ticaretini yapmalarına olanak tanıyan bir platform başlattı. Üniversite boyunca yazları Fidelity'de çalıştı ve Harvard MBA'sını aldıktan sonra 1988'de tam zamanlı analist olarak işe başladı.
5 - SAVITRI JINDAL: 41 MİLYAR DOLAR
Çelik, enerji, çimento ve altyapı alanlarında faaliyet gösteren Jindal Group'un başkanlığını, kurucusu Om Prakash Jindal'ın eşi Savitri Jindal yürütüyor. OP Jindal'ın 2005 yılında bir helikopter kazasında ölmesinin ardından grubun şirketleri dört oğlu arasında bölündü ve şu anda bu kişiler şirketi bağımsız olarak yönetiyor. Grubun en büyük varlıkları, JSW Steel, JSW Cement ve JSW Paints'in de aralarında bulunduğu birçok şirketin yönetimini üstlenen Mumbai merkezli oğlu Sajjan Jindal tarafından yönetiliyor. 2023'te Sajjan Jindal, Port Arm JSW Infrastructure'ı halka açtı. Mart 2024'te MG Motor ile bir EV ortak girişimi kurdu.
4 - JACQUELINE MARS: 45.2 MİLYAR DOLAR
Jacqueline Mars, büyükbabasının kurduğu şekerleme, yiyecek ve evcil hayvan bakımı firması Mars'ın yaklaşık üçte birine sahip. Yaklaşık 20 yıl şirkette çalıştı ve 2016 yılına kadar yönetim kurulunda yer aldı. Oğlu Stephen Badger, Mars'ın yönetim kurulunda yer alıyor. Mars, Ulusal Arşivler yönetim kurulunda görev yapıyor ve daha önce Washington Ulusal Operası yönetim kurulunda yer almıştı. Kardeşi John, Mars'ın yaklaşık üçte birine sahip; geri kalanı ise merhum kardeşi Forrest Jr.'ın dört kızına ait.
3 - JULIA KOCH: 74.2 MİLYAR DOLAR
Julia Koch ve üç çocuğu, 2019 yılında 79 yaşında ölen kocası David Koch'tan Koch, Inc.'in (eski adıyla Koch Industries) %42'lik hissesini miras aldı. Iowa doğumlu Koch, 1980'lerde New York'a taşındı ve moda tasarımcısı Adolfo'nun asistanı olarak çalıştı. First Lady Nancy Reagan da dahil olmak üzere birçok tanınmış müşterisiyle çalıştı. Julia, David'le 1991'de bir randevuda tanıştı; altı ay sonra tekrar karşılaştılar, flört etmeye başladılar ve 1996'da evlendiler. Şubat 2024'te Julia Koch Aile Vakfı, NYU Langone'un West Palm Beach şubesindeki Julia Koch Aile Ambulatuvar Bakım Merkezi'nin finansmanı için 75 milyon dolar bağışladı.
2 - FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS: 74.4 MİLYAR DOLAR
L'Oreal'in kurucusunun torunu olan Francoise Bettencourt Meyers, dünyanın en zengin ikinci kadını. Bettencourt Meyers ve ailesi, halka açık L'Oreal'in üçte birinden fazlasına sahip. 1997'den beri L'Oreal'in yönetim kurulunda görev yapıyor ve aile holding şirketinin başkanlığını yürütüyor. Annesi Liliane Bettencourt'un 94 yaşında vefat etmesiyle 2017 yılında Fransa'nın L'Oreal varisi oldu. Bettencourt Meyers aynı zamanda Fransızların bilim ve sanat alanında ilerlemesini teşvik eden ailesinin hayırsever vakfının başkanlığını da yürütüyor.
1 - ALICE WALTON: 104.2 MİLYAR DOLAR
Alice Walton, Walmart kurucusu Sam Walton'ın (ö. 1992) tek kızıdır. Kardeşleri Rob ve Jim gibi Walmart'ın yönetim kurulunda görev almak yerine sanat küratörlüğüne odaklandı. 2011 yılında memleketi Bentonville, Arkansas'ta Crystal Bridges Amerikan Sanatı Müzesi'ni açtı. Crystal Bridges'da Andy Warhol, Norman Rockwell ve Mark Rothko gibi isimlerin eserleri yer alıyor. 2022 yılında Walton'ın bir yıl önce Bentonville'de kurduğu bütünsel sağlık enstitüsünün adı Alice L. Walton Tıp Fakültesi olarak değiştirildi.
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