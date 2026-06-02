En zengin Türkler listesi güncellendi: Zirvenin adı değişmedi

Mayıs ayında resmi tatillerin etkisiyle Borsa İstanbul’da işlemler zaman zaman sınırlı kaldı. Satış baskısının öne çıktığı süreçte BIST 100 endeksi ayın başında 14.506,83 puan seviyesinden işlem görürken, ayı 13.662,75 puandan kapattı.

Borsadaki aylık düşüş, Türkiye’nin en zengin isimlerinin servet sıralamasında da değişikliklere yol açtı.

TERA HOLDİNG HİSSELERİNDE GERİLEME: TEZMEN AİLESİ LİSTEDEN ÇIKTI

Yıla hızlı bir başlangıç yapan Tera Holding hisseleri 2026 yılına 170 TL seviyesinden giriş yaptı. Hisseler, 17 Nisan’da 396 TL seviyesinin üzerine çıkarak güçlü bir yükseliş kaydetti.

Forbes Türkiye’nin derlediği bilgilere göre bu yükseliş döneminde Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve babası Oğuz Tezmen, Forbes’un küresel milyarderler listesine girmişti. Ancak zirve sonrası başlayan düşüş trendi tabloyu tersine çevirdi.

Hisselerin 270 TL’nin altına gerilemesiyle birlikte Oğuz Tezmen milyarder statüsünü kaybetti. Düşüşün devam etmesi ve hisselerin 210 TL altına inmesiyle Emre Tezmen de milyarderler listesinden çıktı. Emre Tezmen’in güncel serveti 0,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Tezmen, Türk dolar milyarderleri listesindeki yerini kaybetmiş olsa da Forbes Türkiye’nin “En Zengin 100 Türk” listesinde yer almaya devam ediyor.

ZİRVE YARIŞI: ÜLKER VE KAZANCI YAKIN TAKİPTE

Nisan ayında Murat Ülker ile Şaban Cemil Kazancı arasında servet farkının azaldığı görülmüştü. Mayıs sonunda da iki isim arasındaki yakın seyir devam etti.

Güncel verilere göre Murat Ülker 5,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanı olmayı sürdürdü. Şaban Cemil Kazancı ise 5 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer aldı.

Listede Erman Ilıcak 3,8 milyar dolar, Ferit Faik Şahenk 3,0 milyar dolar servetle öne çıkarken, Baykar yöneticileri Selçuk Bayraktar 2,7 milyar dolar ve Haluk Bayraktar 2,4 milyar dolar servetle sıralamada yer aldı.

Türkiye’nin en zengin kadını ise 2,8 milyar dolarlık servetiyle Filiz Şahenk oldu.

ASTOR YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Genel borsa düşüşüne rağmen Astor hisseleri mayıs ayında yükseliş trendini sürdürdü. Şirket hisseleri son bir ayda yaklaşık yüzde 15 değer kazandı.

Bu performans, şirketin sahibi Feridun Geçgel’in servetine de yansıdı. Geçgel’in serveti 4,5 milyar dolar seviyesine çıkarak üst sıralardaki yerini güçlendirdi.

TÜRK MİLYARDERLERİN TOPLAM SERVETİ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye dışında faaliyet gösteren ancak küresel listelerde yer alan Hamdi Ulukaya (12,4 milyar dolar), Eren Özmen (6,7 milyar dolar), Fatih Özmen (6,4 milyar dolar) ve Uğur Şahin (4,1 milyar dolar) dahil edildiğinde Türk milyarderlerin toplam servetinin 100 milyar doların üzerine çıktığı görülüyor.

İşte en zengin Türkler listesi: