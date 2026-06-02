Cumhuriyet Gazetesi Logo
En zengin Türkler listesi güncellendi: Zirvenin adı değişmedi

En zengin Türkler listesi güncellendi: Zirvenin adı değişmedi

2.06.2026 10:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
En zengin Türkler listesi güncellendi: Zirvenin adı değişmedi

BIST 100 endeksindeki satış baskısıyla mayıs ayında Tera Holding hisselerinin gerilemesi sonucu Oğuz ve Emre Tezmen milyarderler listesinden çıkarken, Murat Ülker 5,2 milyar dolarla zirvedeki yerini korudu. Astor hisselerindeki yükselişle servetini 4,5 milyar dolara çıkaran Feridun Geçgel ise yükselişini sürdürdü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mayıs ayında resmi tatillerin etkisiyle Borsa İstanbul’da işlemler zaman zaman sınırlı kaldı. Satış baskısının öne çıktığı süreçte BIST 100 endeksi ayın başında 14.506,83 puan seviyesinden işlem görürken, ayı 13.662,75 puandan kapattı.

Borsadaki aylık düşüş, Türkiye’nin en zengin isimlerinin servet sıralamasında da değişikliklere yol açtı.

TERA HOLDİNG HİSSELERİNDE GERİLEME: TEZMEN AİLESİ LİSTEDEN ÇIKTI

Yıla hızlı bir başlangıç yapan Tera Holding hisseleri 2026 yılına 170 TL seviyesinden giriş yaptı. Hisseler, 17 Nisan’da 396 TL seviyesinin üzerine çıkarak güçlü bir yükseliş kaydetti.

Forbes Türkiye’nin derlediği bilgilere göre bu yükseliş döneminde Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve babası Oğuz Tezmen, Forbes’un küresel milyarderler listesine girmişti. Ancak zirve sonrası başlayan düşüş trendi tabloyu tersine çevirdi.

Hisselerin 270 TL’nin altına gerilemesiyle birlikte Oğuz Tezmen milyarder statüsünü kaybetti. Düşüşün devam etmesi ve hisselerin 210 TL altına inmesiyle Emre Tezmen de milyarderler listesinden çıktı. Emre Tezmen’in güncel serveti 0,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Tezmen, Türk dolar milyarderleri listesindeki yerini kaybetmiş olsa da Forbes Türkiye’nin “En Zengin 100 Türk” listesinde yer almaya devam ediyor.

ZİRVE YARIŞI: ÜLKER VE KAZANCI YAKIN TAKİPTE

Nisan ayında Murat Ülker ile Şaban Cemil Kazancı arasında servet farkının azaldığı görülmüştü. Mayıs sonunda da iki isim arasındaki yakın seyir devam etti.

Güncel verilere göre Murat Ülker 5,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanı olmayı sürdürdü. Şaban Cemil Kazancı ise 5 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer aldı.

Listede Erman Ilıcak 3,8 milyar dolar, Ferit Faik Şahenk 3,0 milyar dolar servetle öne çıkarken, Baykar yöneticileri Selçuk Bayraktar 2,7 milyar dolar ve Haluk Bayraktar 2,4 milyar dolar servetle sıralamada yer aldı.

Türkiye’nin en zengin kadını ise 2,8 milyar dolarlık servetiyle Filiz Şahenk oldu.

ASTOR YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Genel borsa düşüşüne rağmen Astor hisseleri mayıs ayında yükseliş trendini sürdürdü. Şirket hisseleri son bir ayda yaklaşık yüzde 15 değer kazandı.

Bu performans, şirketin sahibi Feridun Geçgel’in servetine de yansıdı. Geçgel’in serveti 4,5 milyar dolar seviyesine çıkarak üst sıralardaki yerini güçlendirdi.

TÜRK MİLYARDERLERİN TOPLAM SERVETİ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye dışında faaliyet gösteren ancak küresel listelerde yer alan Hamdi Ulukaya (12,4 milyar dolar), Eren Özmen (6,7 milyar dolar), Fatih Özmen (6,4 milyar dolar) ve Uğur Şahin (4,1 milyar dolar) dahil edildiğinde Türk milyarderlerin toplam servetinin 100 milyar doların üzerine çıktığı görülüyor.

İşte en zengin Türkler listesi:

Image

İlgili Konular: #milyarder #zengin #Murat Ülker #türkiyenin en zengini #Türkiye'nin en zenginleri

İlgili Haberler

TÜİK hanehalkı bütçe raporunu yayımladı: Maaşlar barınmaya bile yetmiyor
TÜİK hanehalkı bütçe raporunu yayımladı: Maaşlar barınmaya bile yetmiyor TÜİK’in 2025 yılı Hanehalkı Bütçe Araştırması'na göre tüketim harcamalarında yüzde 29,3 ile konut ve kira giderleri ilk sırada yer alırken; bu oran en düşük gelir grubunda yüzde 38,7'ye, tek kişilik hanelerde ise yüzde 41'e kadar ulaştı.
Altın fiyatlarında kritik salı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 2 Haziran 2026 Salı...
Altın fiyatlarında kritik salı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 2 Haziran 2026 Salı... 2 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 2 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
Dev yatırım bankasından kritik iddia: ABD seçimler için Türkiye'ye dolar desteği verecek
Dev yatırım bankasından kritik iddia: ABD seçimler için Türkiye'ye dolar desteği verecek Yatırım bankası Jefferies International yayımladığı raporda, ABD’nin Arjantin’deki Milei hükümetine verdiği 20 milyar dolarlık desteğe benzer bir dolar swap hattını Türkiye’ye açabileceğini öne sürerken, bu formülün kalıcı bir ekonomik çözümdense seçim öncesi döviz baskısını daha kolay bir hale getirmeyi amaçlayan geçici bir "can suyu" niteliği taşıdığı belirtiliyor.