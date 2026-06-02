TÜİK hanehalkı bütçe raporunu yayımladı: Maaşlar barınmaya bile yetmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2025 yılı sonuçlarını açıkladı. Verilere göre hanehalklarının tüketim harcamalarında en yüksek payı konut ve kira giderleri oluşturdu.

KONUT VE KİRA HARCAMALARI İLK SIRADA

Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı harcamalarında en büyük pay yüzde 29,3 ile konut ve kira harcamalarına ayrıldı. Bunu yüzde 20,5 ile ulaştırma harcamaları, yüzde 17,3 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

Konut harcamalarının 2024 yılına göre artış göstermesi dikkat çekti.

Toplam harcamalarda en düşük payı ise yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,8 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 2,2 ile sağlık harcamaları aldı.

GELİRE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Gelire göre sıralı yüzde 20’lik gruplar incelendiğinde, en yüksek gelir grubundaki hanelerin harcama dağılımı daha dengeli bir yapıya sahip oldu.

Beşinci gelir grubunda yer alan haneler ulaştırmaya yüzde 25, konut ve kiraya yüzde 25,7 ve gıdaya yüzde 12,4 pay ayırdı.

En düşük gelir grubundaki hanelerde ise konut ve kira harcamaları yüzde 38,7 ile ilk sırada yer aldı. Gıda harcamaları yüzde 29,2, ulaştırma harcamaları ise yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.

GELİR KAYNAĞINA GÖRE HARCAMA KALIPLARI

Maaş, ücret ve yevmiye geliri olan hanelerde konut ve kira harcamaları yüzde 26,4, gıda harcamaları yüzde 16, ulaştırma harcamaları yüzde 21,9 seviyesinde gerçekleşti.

Müteşebbis geliri elde eden hanelerde ise konut ve kira harcamaları yüzde 25,5, gıda harcamaları yüzde 17, ulaştırma harcamaları yüzde 25,9 oldu.

HANE BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE HARCAMALAR

Tek kişilik hanelerde konut ve kira harcamaları yüzde 41 ile en yüksek payı aldı. Gıda harcamaları yüzde 14,3, ulaştırma harcamaları ise yüzde 14,4 seviyesinde gerçekleşti.

Altı ve daha fazla kişiden oluşan hanelerde ise gıda harcamaları yüzde 23,7 ile ilk sırada yer aldı. Konut ve kira harcamaları yüzde 24,4, ulaştırma harcamaları yüzde 18,1 olarak kaydedildi.

GIDA İSRAFI VERİLERİ

Haneler tarafından en fazla israf edilen gıda grubunun yüzde 39,7 ile taze meyve ve sebzeler olduğu görüldü. Bunu yüzde 32,5 ile ekmek, yüzde 15,1 ile süt ve süt ürünleri izledi.