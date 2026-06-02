TÜİK hanehalkı bütçe raporunu yayımladı: Maaşlar barınmaya bile yetmiyor

2.06.2026 10:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
TÜİK’in 2025 yılı Hanehalkı Bütçe Araştırması'na göre tüketim harcamalarında yüzde 29,3 ile konut ve kira giderleri ilk sırada yer alırken; bu oran en düşük gelir grubunda yüzde 38,7'ye, tek kişilik hanelerde ise yüzde 41'e kadar ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2025 yılı sonuçlarını açıkladı. Verilere göre hanehalklarının tüketim harcamalarında en yüksek payı konut ve kira giderleri oluşturdu.

KONUT VE KİRA HARCAMALARI İLK SIRADA

Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı harcamalarında en büyük pay yüzde 29,3 ile konut ve kira harcamalarına ayrıldı. Bunu yüzde 20,5 ile ulaştırma harcamaları, yüzde 17,3 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

Konut harcamalarının 2024 yılına göre artış göstermesi dikkat çekti.

Toplam harcamalarda en düşük payı ise yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,8 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 2,2 ile sağlık harcamaları aldı.

GELİRE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Gelire göre sıralı yüzde 20’lik gruplar incelendiğinde, en yüksek gelir grubundaki hanelerin harcama dağılımı daha dengeli bir yapıya sahip oldu.

Beşinci gelir grubunda yer alan haneler ulaştırmaya yüzde 25, konut ve kiraya yüzde 25,7 ve gıdaya yüzde 12,4 pay ayırdı.

En düşük gelir grubundaki hanelerde ise konut ve kira harcamaları yüzde 38,7 ile ilk sırada yer aldı. Gıda harcamaları yüzde 29,2, ulaştırma harcamaları ise yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.

GELİR KAYNAĞINA GÖRE HARCAMA KALIPLARI

Maaş, ücret ve yevmiye geliri olan hanelerde konut ve kira harcamaları yüzde 26,4, gıda harcamaları yüzde 16, ulaştırma harcamaları yüzde 21,9 seviyesinde gerçekleşti.

Müteşebbis geliri elde eden hanelerde ise konut ve kira harcamaları yüzde 25,5, gıda harcamaları yüzde 17, ulaştırma harcamaları yüzde 25,9 oldu.

HANE BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE HARCAMALAR

Tek kişilik hanelerde konut ve kira harcamaları yüzde 41 ile en yüksek payı aldı. Gıda harcamaları yüzde 14,3, ulaştırma harcamaları ise yüzde 14,4 seviyesinde gerçekleşti.

Altı ve daha fazla kişiden oluşan hanelerde ise gıda harcamaları yüzde 23,7 ile ilk sırada yer aldı. Konut ve kira harcamaları yüzde 24,4, ulaştırma harcamaları yüzde 18,1 olarak kaydedildi.

GIDA İSRAFI VERİLERİ

Haneler tarafından en fazla israf edilen gıda grubunun yüzde 39,7 ile taze meyve ve sebzeler olduğu görüldü. Bunu yüzde 32,5 ile ekmek, yüzde 15,1 ile süt ve süt ürünleri izledi.

Altın fiyatlarında kritik salı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 2 Haziran 2026 Salı... 2 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 2 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
Masadan kalkan İran piyasaları salladı: Altın çakıldı, petrol yükselişte İran'ın Lübnan'daki İsrail saldırılarını gerekçe göstererek ABD ile Pakistan üzerinden yürüttüğü dolaylı müzakereleri durdurması emtia piyasasını sallarken; spot altın yüzde 1,5 düşüşle 4 bin 467 dolara geriledi, Brent petrol ise yüzde 5'in üzerinde sıçrayarak 95,45 dolara yükseldi.
Dev yatırım bankasından kritik iddia: ABD seçimler için Türkiye'ye dolar desteği verecek Yatırım bankası Jefferies International yayımladığı raporda, ABD'nin Arjantin'deki Milei hükümetine verdiği 20 milyar dolarlık desteğe benzer bir dolar swap hattını Türkiye'ye açabileceğini öne sürerken, bu formülün kalıcı bir ekonomik çözümdense seçim öncesi döviz baskısını hafifletmeyi amaçlayan geçici bir "can suyu" niteliği taşıdığı belirtiliyor.