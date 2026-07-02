Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası primleri açıklandı: Tarifelere yüzde 4 zam geldi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SBM verileri kapsamında), temmuz ayına ilişkin zorunlu trafik sigortası primlerini açıkladı. Buna göre, İstanbul'da otomobil sahibi bir sürücünün aracını 4. risk basamağından zorunlu trafik sigortası yaptırması halinde ödeyeceği en düşük prim 18 bin 789 TL olarak belirlendi.

Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkmasına ise yasal olarak izin verilmiyor. Sigortasız şekilde denetime takılan sürücülere idari para cezası uygulanırken, araçlar da eksiklik giderilene kadar trafikten men ediliyor.

TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİNE YÜZDE 4 ZAM

Temmuz ayıyla birlikte zorunlu trafik sigortası primleri yüzde 4 artırıldı.

İstanbul'da içten yanmalı motora sahip ve 0. risk basamağında bulunan sürücüler için prim tutarı 56 bin 367 TL'ye yükselirken, en düşük risk grubunu oluşturan 8. basamaktaki sürücüler için prim 9 bin 395 TL oldu. Böylece en yüksek ve en düşük risk grubundaki primler arasında yaklaşık yüzde 500'lük fark oluştu.

Ankara'da 0. risk basamağındaki sürücüler için prim 54 bin 772 TL, 8. basamakta yer alan sürücüler için ise 9 bin 129 TL olarak belirlendi.

İzmir'de ise 0. risk basamağındaki sürücüler 53 bin 177 TL, 8. basamaktaki sürücüler ise 8 bin 863 TL prim ödeyecek.

TİCARİ TAKSİLERDE YENİ PRİM TARİFESİ

Yeni tarifeyle ticari taksilerin trafik sigortası primleri de güncellendi.

İstanbul'da 0. risk basamağındaki ticari taksilerin primi 160 bin 593 TL'ye yükselirken, 8. basamaktaki prim tutarı 26 bin 766 TL oldu.

Ankara'da bu tutarlar sırasıyla 156 bin 48 TL ve 26 bin 8 TL olarak belirlenirken, İzmir'de ise 151 bin 503 TL ile 25 bin 250 TL olarak açıklandı.

OTOBÜS SİGORTA PRİMİ 394 BİN TL'Yİ AŞTI

İstanbul'da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde 0. risk basamağındaki zorunlu trafik sigortası primi 394 bin 539 TL'ye yükseldi.

Aynı araç grubunda 8. risk basamağındaki prim tutarı ise 65 bin 757 TL olarak belirlendi.

SİGORTASIZ ARAÇLARA CEZA VE TRAFİKTEN MEN

2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlarla trafiğe çıkan sürücülere bin 246 TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca araçlar, sigorta poliçesi yaptırılıncaya kadar trafikten men ediliyor.

Trafik polisleri, bazı denetimlerde sürücülere poliçelerini anında yaptırmaları için süre tanıyabiliyor. Ancak sigortasız bir aracın trafik kazasına karışması halinde, 2 bin 39 TL ceza uygulanmasının yanı sıra karşı tarafa verilen zarar da araç sahibi tarafından karşılanıyor.