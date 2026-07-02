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Piyasaların beklediği ABD verisi açıklandı: Altın fiyatları yükselişe geçti

Piyasaların beklediği ABD verisi açıklandı: Altın fiyatları yükselişe geçti

2.07.2026 16:24:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Piyasaların beklediği ABD verisi açıklandı: Altın fiyatları yükselişe geçti

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, tarım dışı istihdam haziran ayında beklentilerin oldukça altında kalarak zayıf bir performans gösterdi. İstihdamdaki bu yavaşlamanın ardından ABD Doları endeksinde gerileme yaşanırken, küresel piyasalarda yönünü yukarı çeviren ons altın iç piyasada da gram ve çeyrek altın fiyatlarını yeni seviyelere taşıdı.
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ABD'de haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Buna göre, haziran ayında tarım dışı istihdam 57 bin kişi arttı.

Piyasa beklentisi tarım dışı istihdamın 114 bin kişi artması yönündeydi. Mayıs ayında ise tarım dışı istihdam 129 bin olarak açıklanmıştı.

İşsizlik oranı ise haziran ayında yüzde 4,2'ye geriledi.

ALTIN FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

Beklentilerin altında kalan istihdam verisinin ardından ons altın, sabah seansından bu yana yaklaşık yüzde 3 yükselerek 4 bin 145 doları test etti.

Ons altındaki güçlü yükseliş gram altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Gram altın 6 bin 207 TL seviyesini gördü.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 6 bin 255 TL'ye, çeyrek altın da 10 bin 240 TL'ye yükseldi.

ABD DOLARI ENDEKSİ GERİLEDİ

Zayıf gelen istihdam verilerinin ardından ABD doları endeksi 100,558 puana gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Değerli metallerde de yükseliş dikkat çekti. Açıklanan verilerin ardından ons gümüş 61,64 dolara yükseldi.

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