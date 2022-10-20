Endonezya para birimini desteklemek için faiz artışlarını sürdürdü

20 Ekim 2022 Perşembe, 10:53

Endonezya Merkez Bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini 50 baz puan artışla yüzde 4,75'e yükseltti.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahmini de 50 baz puan artıştı.

ART ARDA 3. ARTIRIM



Böylece politika yapıcılar faiz artışlarına art arda 3. ayda da devam etti. Banka ağustos ayında faizlerde değişiklik beklenmemesine rağmen 25 baz puan, eylül ayında da 50 baz puan artışa gitmişti.

Fed'in faiz artırımları ve dolardaki yükseliş Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisine baskı yapıyor. Para birimi rupi son toplantının gerçekleştiği 22 Eylül'den bu yana yüzde 3'ten fazla değer kaybederek bölgedeki en kötü performansı gösteren para birimi oldu.

Ülkede enflasyon yüzde 5,95 ile 7 yılın zirvesine çıktı. Banka enflasyonun yıl sonunda yüzde 6,3'e yükselmesini, 2023'ün üçüncü çeyreğinde ise yüzde 2-4 aralığındaki hedefe inmesini bekliyor.

Merkez Bankası 2022 yılı için büyüme hedefinin üst bandını yüzde 4,5-5,3'te tutarken küresel büyümedeki yavaşlamanın risk oluşturduğu uyarısında bulundu.