Enerji Bakan Yardımcısı: Birkaç nükleer santrale daha ihtiyaç var

27 Mayıs 2022 Cuma, 17:20

Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Bayraktar, inşaatı devam eden Akkuyu nükleer santraline atıfta bulunarak, "2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olacaksak, uzun dönemli enerji planlamasında Türkiye'nin birkaç Akkuyu'ya ihtiyaç olan bir resim gözüküyor" dedi.



ELEKTRİK TÜKETİMİ DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Türkiye'de elektrik tüketiminin dünya ortalamasının üzerinde bir hızda arttığına dikkat çeken Bayraktar, Türkiye'de giderek artan yenilenebilir kaynakların kesintili üretim zaafını gidermek için farklı nükleer santral tipleri üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"İNGİLTERE VE ABD İLE TEMASTAYIZ"

Alışılagelmiş nükleer santraller kadar geniş altyapı yatırımı gerektirmeyen, daha basit bir yapıya sahip olan, ancak daha az güç üreten küçük modüler nükleer reaktörler (SMR) konusunda İngiltere ve ABD ile temaslarda bulunduklarını ifade eden Bayraktar, "İngiltere ve ABD hükümetiyle SMR'lar hakkında çalışıyoruz. Nükleer Türkiye'de olmazsa olmazlarından bir tanesi. Kesintili yenilenebilir elektriği tamamlamak için gerekiyor" dedi.

"SAVAŞTAN ETKİLENMEDEN DEVAM EDİYOR"

Rusya'nın inşa ettiği Akkuyu nükleer santralinin 1,200 MW büyüklüğündeki ilk ünitesinin gelecek yıl devreye alınması için çalışmaların Ukrayna'daki savaştan etkilenmeden devam ettiğini belirterek, "Şu anda etkilenmeden tam gaz devam ediyoruz. Karşılıklı anlayış ve hedefimiz santrali zamanında yapabilmek" dedi.