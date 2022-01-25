Son dakika | Altın fiyatlarında son durum (25 Ocak 2022 Salı)

25 Ocak 2022 Salı, 09:34

Küresel risk iştahının azalması ve jeopolitik endişelerin artmasıyla piyasalar düşerken, güvenli liman altın bu endişelerden destek buldu. Ukrayna üzerinden ABD ile Rusya arasındaki gerginliğin artmasıyla Rus Borsası pazartesi gününü yüzde 5 düşüşle kapatırken Avrupa piyasaları da günü kayıpla kapattı.

Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yüksek seyre rağmen dolar/TL ’deki dalgalanmadan etkilenmişti. Yeni haftaya da dolar kurundaki yükselişi takip ederek başlayan gram altın, salı günü 790 TL seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 290 TL'den alıcı bulurken, bin 317 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 579 TL'den alınırken, 2 bin 634 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 157 TL'den alınırken, 5 bin 248 TL'den satılmaya başladı.