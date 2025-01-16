Enerji şirketi BP, 5 bine yakın çalışanını işten çıkarıyor!

İngiliz enerji şirketi BP'nin 5 bine yakın çalışanını işten çıkaracağı açıklandı.

Enerji şirketi BP, 5 bine yakın çalışanını işten çıkarıyor!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 17:13

İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), toplam iş gücünün yüzde 5'ine denk gelen 4 bin 700 çalışanını işten çıkarma kararı aldığını duyurdu.

BP'nin yazılı olarak paylaştığı açıklamasına göre, geçen yıl maliyetlerini düşürmek, performansı iyileştirmek ve rekabet gücünü artırmak için başlattığı program kapsamında işten çıkarmalara yönelik de karar alındı.

Şirket, bugün çalışanlarına, söz konusu program kapsamında 4 bin 700 pozisyonun etkilenebileceğini açıkladı. Bu rakam, BP'nin toplam iş gücünün yüzde 5'ine karşılık geliyor. Şirketin halihazırda 87 bin 800 çalışanı bulunuyor.

2 MİLYAR DOLARLIK KESİM

BP ayrıca yüklenici firmalardaki 3 bin pozisyonun da kesileceğini duyurdu.

İngiliz şirket, geçen yıl açıkladığı program kapsamında, maliyetlerini 2026 sonuna kadar 2 milyar dolar azaltma hedefi belirlemişti.


Etiketler: #British Petroleum #BP #petrol

İlgili Haberler

Benzine ve motorine zam mı geliyor, ne kadar olacak?

Benzine ve motorine zam mı geliyor, ne kadar olacak?
Vergi uzmanı açıkladı: Bir litre benzinin kaç TL'si vergi?

Vergi uzmanı açıkladı: Bir litre benzinin kaç TL'si vergi?
Yeni yıl ÖTV zammıyla başlıyor: Benzin, alkol ve tütün fiyatlarında büyük artış yolda!

Yeni yıl ÖTV zammıyla başlıyor: Benzin, alkol ve tütün fiyatlarında büyük artış yolda!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler