Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: “Elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yapılmayacak”

Yayınlanma: 07.10.2024 - 17:27

Güncelleme: 07.10.2024 - 17:51

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza 3 ay boyunca zam yapılmayacağını açıkladı. Bakan Bayraktar, “Elektrikte yeni bir destek modeli geliyor. Tüketimi yüksek olana destek az olacak" dedi.

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