Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: “Elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yapılmayacak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: “Elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yapılmayacak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: “Elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yapılmayacak”
Abone Ol google-news
Yayınlanma: 07.10.2024 - 17:27

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza 3 ay boyunca zam yapılmayacağını açıkladı. Bakan Bayraktar, “Elektrikte yeni bir destek modeli geliyor. Tüketimi yüksek olana destek az olacak" dedi.

 

Ayrıntılar geliyor...


Etiketler: #Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı #Alparslan Bayraktar #elektrik #doğalgaz

İlgili Haberler

Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı

Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de AKP İl Başkanlığında konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de AKP İl Başkanlığında konuştu:
Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 5 ismi görevden aldı!

Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 5 ismi görevden aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler