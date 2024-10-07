Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: “Elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yapılmayacak”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: “Elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yapılmayacak”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza 3 ay boyunca zam yapılmayacağını açıkladı. Bakan Bayraktar, “Elektrikte yeni bir destek modeli geliyor. Tüketimi yüksek olana destek az olacak" dedi.
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