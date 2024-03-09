Enerjisa temettü kararını duyurdu

Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) 3 Haziran'da hesaplara geçecek şekilde (Hak kullanım tarihi 30 Mayıs) lot başına brüt 2,79 net 2,5110 TL temettü ödenmesini Genel Kurul onayına sunma kararı alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 14:33
Enerjisa temettü kararını duyurdu
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Enerjisa Enerji A.Ş'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde oluşan net konsolide kardan:

3.366.897.331,42 TL baz alınan net kâr (istisnai kalemler hariç net kâr) üzerinden %97,87 kar dağıtım oranı ile 1 TL nominal pay başına 2,79 TL nakit temettü dağıtılmasına,

01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde oluşan 4.423.808.287,49 TL konsolide bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere toplam 3.295.182.418,26 TL kâr payının (Brüt %279 Net %251) 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına,

Genel kurul tarafından belirlenip onaylanmak üzere nakit kar payı dağıtımının Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren sekiz hafta içerisinde tamamlanmasının önerilmesine karar verilmiştir.


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