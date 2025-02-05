Enflasyon ve vergiler maaşları cebe girmeden eritti: Toplam kayıp dudak uçuklattı!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 13:40

Güncelleme: 05.02.2025 - 13:49

Asgari ücret, işçinin cebine girmeden 1.112 TL değer kaybetti, en düşük memur maaşı ise 4.389 TL, en düşük emekli aylığı ise 728 TL azaldı.

İŞÇİLERİN MAAŞI CEBİNE GİRMEDEN ERİDİ

Rapora göre, 2025’te belirlenen asgari ücret daha işçiye ulaşmadan 1.112 TL değer kaybetti. Ücretin enflasyon karşısındaki toplam kaybı 5 bin TL’yi geçti. Asgari ücretin 1,5 katı maaş alan bir işçinin kaybı 1.579 TL’ye, asgari ücretin üç katı maaş alan bir işçinin kaybı ise 3 bin TL’ye yükseldi.

OCAK AYI KAYIPLARI HESAPLANDI

İşçilerin toplam kaybı: 37,8 milyar TL

Memurların toplam kaybı: 17,7 milyar TL

Emeklilerin toplam kaybı: 14,3 milyar TL

Genel toplam: 69,8 milyar TL

ENFLASYON KARŞISINDA ALIM GÜCÜ GERİLEDİ

Raporda, en düşük memur maaşının Ocak 2025’te 4 bin 389 TL, en düşük emekli aylığının ise 728 TL değer kaybettiği belirtilirken, 14 bin 469 TL’ye çıkarılan en düşük emekli aylığının enflasyon karşısında alım gücünü toparlayamadığı ifade edildi.

Vergiler ve enflasyon yükü işçilere yüklendi DİSK-AR raporu, vergi politikalarının düşük gelirli çalışanlar aleyhine işlediğini ve artan vergi dilimlerinin işçilerin net gelirini düşürdüğünü vurguladı. Brüt ücretten yapılan kesintiler ve enflasyon kayıpları sonucunda işçiler, maaşlarının dörtte birini kaybetti.

Raporda, mevcut ekonomi politikalarının ücretleri baskıladığı ve enflasyonla mücadelenin maliyetinin büyük ölçüde çalışanlara yüklendiği belirtildi.