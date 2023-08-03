Enflasyona ekonomistlerden ilk tepki: ‘Zamlı maaşlar daha ilk aydan yok oldu’

Yayınlanma: 03.08.2023 - 12:48

Güncelleme: 03.08.2023 - 12:49

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre aylık enflasyon 9.49 yıllık enflasyon ise 47.83 oldu. Böylelikle enflasyonda yıllık bazda sekiz aydır devam eden düşüş serisi temmuz ayı itibariyle son bulurken aylık enflasyon da 1.5 yılın zirvesine çıktı.

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıkladığı verilere göre, temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı. Böylece temmuz ayında aylık enflasyonda çift haneler görüldü.

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından aralarına ekonomist ve siyasetçilerin dahil olduğu birçok isim, sosyal medyadan görüşlerini paylaştı.

“ZAMLI MAAŞLAR DAHA İLK AYDAN YOK OLDU”

Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre yaptığı paylaşımda “Gıda Enflasyonu 60,72% 2023 artışı 38% Sağlık harcamaları 2023 te 48% Ulaşım 46% İki sosyalleşelim, bir cafe’ye gidelim desen 59% Temmuz zamları ne kadardı? Asgari ücret 34% Emekli 25% (mucize eseri hala 7500 TL alan var) Özel sektörde de ortalama 35% Zamlı maaşlar daha ilk aydan yok oldu…” dedi.

Cibre, bir sonraki paylaşımında ise “Kur artışı ve vergilerle bulduğumuz rakam aylık 9.49% Gıda 7,71% Giyim ve ayakkabı 3,19% peh:) Şefaff ve rasyonel falan filan” dedi.

Gıda Enflasyonu 60,72%

2023 artışı 38%



Sağlık harcamaları 2023 te 48%

Ulaşım 46%

İki sosyalleşelim, bir cafe'ye gidelim desen 59%



Temmuz zamları ne kadardı?

Asgari ücret 34%

Emekli 25% (mucize eseri hala 7500 TL alan var)

Özel sektörde de ortalama 35%



Zamlı maaşlar daha ilk… pic.twitter.com/6NUlJOCvSM — İris Cibre ?? (@iriscibre) August 3, 2023

“YILI YÜZDE 70’İN ALTINDA KAPATMAK ÇOK ZOR GÖRÜNÜYOR”

Ekonomist ve BirGün yazarı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Beklendiği gibi Temmuz ayı enflasyonu %10’un altında %9,49 açıklandı. Buna rağmen yıllık enflasyon %9,62 artışla %47,83’e ulaştı. Geçen yıl ağustosta enflasyon sadece %1,46 idi. Bu önümüzdeki ay enflasyonun %55’i geçeceğini gösteriyor.

2 ay içinde resmi enflasyon %60’ı geçecek! Dikkatinizi çekerim,Temmuz ayında fiyatı en az artan kalemler şunlar: “eğitim,giyim ve kira”. Bunların fiyatları mevsimsel olarak sonbaharda ayarlanır. Yılı ise %70’in altında kapatmak çok zor görünüyor.”

Beklendiği gibi Temmuz ayı enflasyonu %10’un altında %9,49 açıklandı.

Buna rağmen yıllık enflasyon %9,62 artışla %47,83’e ulaştı.

Geçen yıl ağustosta enflasyon sadece %1,46 idi.

Bu önümüzdeki ay enflasyonun %55’i geçeceğini gösteriyor. pic.twitter.com/OHWQn1NjZr — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) August 3, 2023

2 ay içinde resmi enflasyon %60’ı geçecek!

Dikkatinizi çekerim,Temmuz ayında fiyatı en az artan kalemler şunlar:

“eğitim,giyim ve kira”.

Bunların fiyatları mevsimsel olarak sonbaharda ayarlanır.

Yılı ise %70’in altında kapatmak çok zor görünüyor. pic.twitter.com/asVMYK6sM6 — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) August 3, 2023

“SİZCE HANGİSİ?”

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu paylaştığı tabloyla “sizce hangisi” diye sordu.