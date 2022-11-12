EPDK, 2 doğalgaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2 doğalgaz dağıtım şirketinin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerinin revize edilmesine karar verdi.

AA
12 Kasım 2022 Cumartesi, 09:19
EPDK, 2 doğalgaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti
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EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kızılcahamam doğalgaz Dağıtım Şirketi ve Başkent doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi.

Söz konusu kararlar, 1 Aralık itibarıyla geçerli olacak.


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