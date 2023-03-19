Epsan'dan otomotivde sıfır emisyon atağı

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 06:59

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 06:59

Otomotiv başta olmak üzere; elektrik elektronik, beyaz eşya, inşaat, tarım ve mobilya gibi hayatın içinde yer bulan ve katma değeri yüksek olan tüm endüstrilere yönelik çözümlerini 50 ülkeye ulaştıran Epsan, hem iç pazarda hem de dış pazarda büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz yılı yüzde 30 büyümeyle geride bırakan Epsan, yeni yatırımlarla birlikte üretim kapasitesini artırarak ihracatta yeni pazarları hedefliyor.

Mühendislik Plastikleri kompaund üretimiyle Türkiye’de ilk sırada, Avrupa’da ise ilk 10’da yer alan Epsan, yüksek katma değerli endüstrilere çözümler sunuyor. 2022 yılında ihracatının yüzde 35’ini otomotiv, yüzde 15’ini ise elektrik ve elektronik alanında gerçekleştiren Epsan, 2023 yılında ihracata katkı sağlayacak yeni yatırımlara hazırlanıyor. Yeni kurulacak üretim hattıyla kapasitelerini 10 bin ton artırmayı planlayan Epsan, büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ HEDEFLER

Avrupa’nın ağırlık kazandığı 50 ülkeye ürünlerini ulaştıran Epsan’ın, cirosunun yüzde 65’ini ihracat karşılıyor. Epsan Yönetim Kurulu üyesi Bora Efe şöyle konuştu:

“Almanya, Fransa İtalya ve İspanya’daki satışlarımızda artış var.

Otomotiv sektörüne satışlarımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artarken, elektrik elektronik ve inşaat sektörlerinde ise yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi.

Üretim kapasitesi ve pazar payında Türkiye’de lider konumdayız. 2023 ve 2024 yılında üretim sahamıza yeni ekstruder makineleri ekleyeceğiz.

Bu sayede makine parkurumuzu ve kapasitemizi geliştireceğiz.

Halihazırda kullandığımız paketleme ve hammadde taşıma otomasyon sistemlerinin yanı sıra hammadde yükleme ve mamul taşıma için yeni robotlar devreye alacağız.

Yeni adımlarımızla birlikte otomotiv sektöründeki satışlarımızı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

Ayrıca beyaz eşya ve elektrik elektronik sektöründe de daha aktif olmayı planlıyoruz.”

'PAZAR PAYIMIZI ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ'

Yeni regülasyonlara uygun sürdürülebilir, yüksek teknoloji çözümlerle ana sanayinin sıfır emisyonlu araç üretimine de önemli bir katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Efe, “Elektrikli araçlarda, elektrik elektronik sektöründe kullanılan Avrupa standartlarıyla uyumlu poliamid pazarında da büyümeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda elektrik ve elektronik sektöründe sayısı artan UL sertifikalı alev geciktiricili ürün portföyümüzle pazar payımızı hızla artırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.