Erdemir’den 750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:20

Güncelleme: 19.07.2024 - 12:20

Erdemir, şirket tarihinin ilk Eurobond ihracını gerçekleştirdi.

OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, “Erdemir’in Eurobond ihracı, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir” dedi.

OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Türkiye’nin sanayi devi Erdemir, şirket tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond ihracını büyük bir başarıyla tamamladı. Yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürütülen yatırımcı görüşmelerinin sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşıldı. Toplamda 750 milyon dolarlık ihraca 2 milyar doların üzerinde talep geldi.

Avrupa ve ABD piyasasında işlem görecek ihraçta, beş yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625 olurken, kupon faiz oranı yüzde 8,375 olarak belirlendi. Tahvil, gerekli işlemlerin ardından İrlanda borsası Euronext’te işlem görecek.

TÜRKİYE’YE DUYULAN GÜVENİN İŞARETİ

OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem gelen talebin, planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katını aştığını belirterek, Erdemir’in başarılı performansının yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu kaydetti. Erdem, “Gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracı yurt dışı kurumsal yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir. Tahvil ihracımız, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Şirketimiz için tarihi bir başarıya imza atarken aynı zamanda Türk şirketlerinin Eurobond ihraçları içinde de en yüksek tutarlı işlemlerden birini gerçekleştirdik. Ayrıca bu ihraç, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini taşıyor” dedi.

“KAYNAK YAPIMIZI UZUN VADELİ ÇEŞİTLENDİRME FIRSATI”

OYAK Grup Şirketleri için öncelikli stratejik başlıklardan biri olan sürdürülebilirlik alanında atılan adımların, uluslararası yatırımcıdan takdir görmesinin anlamlı olduğunu vurgulayan Erdem, şunları söyledi:

“Gerçekleşen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,375 kupon faiz oranı seviyesinden günümüz piyasa şartlarında oldukça başarılı bir oranla planlanan ihraç tutarının dört katının üzerinde talep aldık. Bu çalışma, hepimiz için gurur vesilesi oldu. Bu kaynağı, kredi portföy ortalama vademizi uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek için kullanmayı planlıyoruz. Güçlü finansal ve operasyonel performansımızı devam ettirerek ülkemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sağlamayı sürdüreceğiz. Yoğun talep gören Eurobond ihracımız, başarılı finansal stratejimizin ve yatırımcılarımızla kurduğumuz güven esaslı ilişkinin bir sonucudur. Ülkemize ve şirketimizin güçlü finansal yapısına inanan uluslararası yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.”