Erdoğan açıklamıştı: Gençler 'cep'ten umutsuz

Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.09.2023 - 03:00

AKP seçim beyannamesinde yer alan, gençlere bir kereliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar vaadinin ayrıntıları önceki gün açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği bilgilere göre, örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği verilecek.

Ancak tüm dünyada gençlerin ilgiyle kullandığı telefonları yüksek kur ve yüksek vergi politikaları sebebiyle Türkiye’de bu fiyata bulabilmek mümkün değil. Gençlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek en ucuz telefon bile 15 bin TL’den başlıyor. Dünya gençliğinin severek kullandığı telefonlar ise Türkiye’de 40-60 bin TL arasında fiyatlarla satılıyor. Sokaktaki gençlere AKP’nin kampanyasını sorduk ve gençler yaşadıkları hayal kırıklığını anlattı.

‘VERGİ KALDIRILMALIYDI’

Bu fiyata satılan telefonların hiçbir işe yaramadığını söyleyen 18 yaşındaki Ömer Gökdağ, “Satın almak istediğimiz cihaza belli bir oranda indirim uygulanmalıydı. Belirlenen fiyatta satılan telefonları istemediğim için düzenlemeden yararlanamayacağım” dedi. 19 yaşındaki Hasret Barut, böyle bir düzenleme yerine gençler için verginin komple kaldırılması gerektiğini savunarak “O zaman fiyatlar yarı yarıya düşer herkes istediği telefonu alırdı zaten” diye konuştu.

18 yaşındaki Arda İsmailoğlu, üst sınırın en az 20 bin lira olması gerektiğini savunurken 19 yaşındaki Bahadır Taşova da “Yararlanmayacağım çünkü işime yarayacak en kötü telefon 35-40 bin lira” dedi.