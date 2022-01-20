Erdoğan 'düşüreceğiz' demişti ama... Merkez Bankası'nın faiz kararı dikkat çekti

20 Ocak 2022 Perşembe, 14:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.

Son dönemde AKP'nin faiz poltikası üzerine arka arkaya faiz indirimi yapılmasının ardından Merkez Bankası'nın bu ayki kararı dikkat çekti. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti sonrasında yaptığı faiz açıklaması akıllara geldi.

ERDOĞAN "DÜŞÜRECEĞİZ" DEMİŞTİ

Erdoğan açıklamasında, kur ve faizin kademeli olarak düşeceğine dikkat çekmişti. Faizin düşürüleceğine dikkat çeken Erdoğan, "Bir ara biliyorsunuz 12'ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek" demişti.

Erdoğan'ın "faizi düşüreceğiz" sözlerinin ardından Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması dikkat çekti.