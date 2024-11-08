Erdoğan 'faiz sebep enflasyon sonuç' sözlerini tekrar hatırladı: 'Bir ekonomist olarak öğrendiğim bilgi bu'

Yayınlanma: 08.11.2024 - 13:57

Güncelleme: 08.11.2024 - 14:04

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı Dördüncü Enflasyon Raporu sunumunda yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 44’e yükseldiğini açıkladı. 2025 ve 2026 yılları için tahminler ise sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 12 olarak belirlendi. İlk raporda yüzde 34 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini, ikinci raporda yüzde 38’e çıkarılmıştı. 2024 yılının sonu için güncellenen tahmin ise yüzde 44 olarak belirlendi. Karahan, enflasyonun 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 12 seviyelerine gerileyeceğini iddia etti.

Yapılan enflasyon açıklamasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki yol haritasına dair açıklamalarda bulundu. Enflasyonun düşüşe geçeceğini vurgulayan Erdoğan, "Benim yaklaşım tarzımı biliyorsunuz. İnşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek Bundan hiç endişeniz olmasın. Benim ekonomideki mantığım bu. Bir ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu" dedi. Enflasyonun sürekli iniş eğiliminde olacağına inandığını belirten Erdoğan, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son 2 ay içerisinde enflasyonda bu inişleri hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

Faiz indirimi ve ekonomi mantığını da dile getiren Cumhurbaşkanı, geçmişte yaşanan başarıları hatırlatarak, "Hatırlayın Mehmet Bey'in yine Maliye Bakanı olduğu dönemlerde faiz 4 küsür seviyesindeydi. Enflasyon da 5,6'ya kadar düşmüştü. Şimdi bunu yeniden inşallah ülkemizin gündemine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekonomik adımların sürdürüleceğini iddia eden Erdoğan, "İstikrarlı bir mali politika ve yapısal reformların uygulanmasıyla bu olumlu trend devam edecektir. Ayrıca, dış ekonomik koşullar ve küresel piyasalardaki gelişmeler de Türkiye'nin ekonomik durumunu etkileyecektir" dedi. Türkiye'nin ekonomik savunmasını güçlendirme ve bağımsızlık için gerekli adımların atıldığını belirten Erdoğan, "İnanıyorum ki önümüzdeki yıl enflasyonu gündemimizden çıkartacak, yeni ve büyük yatırımlara odaklanacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

'FAİZ SEBEP ENFLASYON SONUÇTUR'

Temmuz ve Ağustos 2021'de politika faizi yüzde 19 seviyesinde kalmış, ancak Ağustos 2021'de enflasyon 19.25'e çıkmasına karşın Eylül 2021’de politika faizi yüzde 18’e düşürülmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım 2021'de partisinin grup toplantısında, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" ve "Bu konuda Nas ortada. Nas ortadaysa sana bana ne oluyor" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın bu açıklamaları doğrultusunda, faiz oranlarının enflasyonun altında kalması gerektiği anlayışı benimsenmişti. Ancak, faiz indirimlerinin ardından fiyatlar hızla artarak Türkiye yüksek enflasyon dönemine girmişti. Ekonomik dengesizlikler derinleşmiş ve enflasyon hızla yükselmişti.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR NE YÖNDEYDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Aralık 2022'de enflasyonla ilgili olarak, 2023 sonunda enflasyonun hedefledikleri şekilde yüzde 20'ler seviyesine gerileyeceğini, 2024 yılında ise tek haneli rakamlara düşürmek için gereken tüm adımları atacaklarını belirtmişti. Erdoğan, "Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Aksi yönde hareket edenlere hükümet olarak biz kendi yetkilerimizi, milletimiz de tercihleriyle kendi iradesini kullanarak gereken cevabı verecektir" ifadelerini kullanmıştı.

'HAZİRAN 2023'TE TEK HANE' VAADİ

Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 14 Ocak 2022 tarihinde Bloomberg'e verdiği röportajda 2023 yılındaki genel seçimlere tek haneyle girileceğini ifade etmişti. Nebati, "Genel seçimlerin olacağı Haziran 2023'e tek haneyle girileceğini" söylemişti.

Son olarak 17 Ekim 2024'te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Şimşek, 2025 yılının ilk çeyreğinde enflasyonun yüzde 30'lu rakamlara düşeceğini, Haziran ve Temmuz aylarında ise bu oranın yüzde 20'li rakamlara gerileyebileceğini söyledi. Şimşek, "Belki daha önce düşer. 2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum. Kredibilite konuşarak kazanılmaz, sonuç üreterek elde edilir. Enflasyonla ilgili tereddütlere saygı duyuyorum ama biz inanıyoruz ve programımız sonuçları üretecek. Kalıcı refah artışı için, daha adil gelir dağılımı için enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz" dedi.