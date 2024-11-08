Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti: Başkan Karahan 'İyileşme hızı arzu ettiğimiz gibi değil'

Yayınlanma: 08.11.2024 - 11:02

Güncelleme: 08.11.2024 - 11:33

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı IV. Enflasyon Raporu sunumunda yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 44’e yükseldiğini açıkladı. 2025 ve 2026 yılları için tahminler ise sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 12 olarak belirlendi.

6 PUANLIK ARTIŞ

İlk raporda yüzde 34 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini, ikinci raporda yüzde 38’e çıkarılmıştı. 2024 yılının sonu için güncellenen tahmin ise yüzde 44 olarak belirlendi. Karahan, enflasyonun 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 12 seviyelerine gerileyeceğini iddia etti.

Karahan, enflasyon beklentilerindeki değişimi ve makroekonomik gelişmeleri değerlendirerek, iç talebin yavaşlamaya devam ettiğini ve bunun enflasyonu destekleyici seviyelere geldiğini vurguladı. Ayrıca, cari işlemler açığında düşüşün sürdüğünü belirterek, para politikasındaki sıkı duruşun dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak şekilde sürdürüleceğini söyledi.

ENFLASYON ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin öngörülen hızda gerçekleşmediğini kabul eden Karahan, özellikle temel mallarda düşüş yaşanırken, hizmet sektöründe enflasyonun artmaya devam ettiğini belirtti. Sanayi sektöründe ise fiyatlama davranışlarında iyileşmeler gözlendiği aktarıldı.

Karahan, enflasyon beklentilerinin iyileşmeye devam ettiğini ancak hızının arzu edilen seviyede olmadığını ifade etti. Ayrıca, küresel ekonomik büyüme beklentilerinin kademeli bir toparlanma gösterdiğini ve küresel merkez bankalarının enflasyon eğilimlerine göre parasal sıkılığı azalttığını söyledi.

Son olarak, sıkı parasal duruş ve makroihtiyati adımların enflasyon beklentilerine olumlu katkı sağladığını ve TL varlıklara olan güvenin arttığını belirtti.